GROSSETO – Parte con il tutto esaurito la stagione 2026-2027 di Mantica: le due repliche di “Cloud Swing“, lo spettacolo di acrobatica aerea prodotto dalla compagnia e offerto gratuitamente al pubblico il 24 e 25 ottobre, hanno esaurito i posti disponibili in pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni. Un segnale forte dell’affetto del pubblico grossetano per lo spazio di Via Cere 13/15, ormai punto di riferimento per il circo contemporaneo e il teatro di figura in città.

Da novembre 2026 ad aprile 2027 il calendario propone altri sei appuntamenti con artisti e compagnie da tutta Italia, pensati per bambini, famiglie e pubblico adulto, attraverso linguaggi diversi: clownerie, giocoleria, canto a cappella, marionette a filo e burattini della tradizione.

Si prosegue sabato 14 novembre (ore 16:00 e 18:00) con “Mettici il cuore” di Nina Theatre, varietà di teatro di figura senza parole premiato a livello internazionale. Seguiranno “REX” (13 dicembre), lo scienziato elettrico di Lorenzo Crivellari ispirato a Nikola Tesla; “On Air!” (30 gennaio) del trio clown-vocale Le Radiose; “Ecomonsters puppet show” (27 febbraio) di All’InCirco; “Nina e la Luna” (21 marzo) della compagnia Materiaviva; e, a chiudere, “Pulcinella in favola” (10 aprile) del Teatro San Carlino di Roma.

Per tutti gli spettacoli i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

(immagine da foto di Gregorio Corciulo)

Informazioni e Biglietti

Mantica ha sede in Via Cere 13/15, 58100 Grosseto.

Per i biglietti i prezzi sono: Intero 12€, Ridotto 10€ (dai 3 ai 12 anni).

Il calendario completo e il link per la prenotazione sono disponibili su https://www.compagniamantica.it/prenota