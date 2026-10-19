GROSSETO – Potremmo definirla “quella di cui si parla”, ci riferiamo alla “IA-AI” che non è il verso di un somaro, ma la maniera double face di definire la già tanto in auge “intelligenza artificiale”.

Pur consapevoli che in futuro sarà di non poco aiuto alle umane necessità, nutriamo comunque un certo timore che possa, come si usa dire, prenderci la mano e arrivare anche a… fagocitarci. Ad occuparsi un po’ di queste riserve, dubbi e timori, ci ha pensato Elio Aloia con un libro da lui curato, dal titolo: “Guida pratica e spirituale all’intelligenza artificiale”.

Un centinaio di pagine, che raccolgono anche contributi di Damiano Leporatti, Giacinto Atene, Paolo Orselli e Damiano Giordano. Di Aloia cosa dire? Nel quotidiano fa il medico cardiologo presso l’Ospedale di Grosseto. È appassionato di sociologia, macroeconomia e politica.

I profili dei coautori non ve li forniamo, rimandandovi alle pagine 107 e 108 del libro, dove troverete ampi dettagli sul chi sono e cosa fanno. Il lavoro si sviluppa soprattutto attraverso una serie di interrogativi e risposte, proponendo quesiti e domande che il “popolo digiuno” di IA si pone.

Evidenzia le implicazioni nei vari settori del lavoro, della scienza, della politica, dell’informazione, della giustizia, diciamo, dell’intero scibile umano. Insomma, questa intelligenza artificiale, sarà una ennesima rivoluzione industriale o forse no!? Leggere questo libro potrà aiutarci un poco a capirlo.