GROSSETO – Per la prima volta è un italiano a vincere il Concorso internazionale per direttori d’orchestra “Sergey Kussewitzky”. È Mauro Mariani, 30 anni, giovane talento che vive in Francia ma che è cresciuto a Montepulciano e ha trascorso le sue estati da bambino al mare sulle spiagge della Maremma. Al Teatro degli Industri di Grosseto è andata in scena la finale della sesta edizione della rassegna organizzata dall’Associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune di Grosseto, Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e i Teatri di Grosseto, con il contributo di Banca Tema, la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e la direzione organizzativa di Massimo Merone.

All’ultimo atto, dopo le semifinali del giorno precedente tra Alvin Arumugam (Regno Unito-Singapore), Florent Des Boscs (Francia), Pablo Devigo (Spagna), Haying Jeong (Corea del Sud), Mauro Mariani (Italia), Adrian Rogers (Usa), Eigo Sato (Giappone) e Ondrej Soukup (Repubblica Ceca), sono saliti sul palco degli Industri i tre finalisti Arumugam, Mariani e Soukup, dirigendo l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con musiche di Beethoven (Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60) e Mozart (Sinfonia n. 36 in do maggiore “Linz” K. 425).

Il podio del Premio Kussewitzky

Il verdetto della giuria: primo premio (borsa di studio di 3.000 euro e concerti) a Mauro Mariani; secondo premio (borsa di studio di 2.000 euro) a Alvin Arumugam; terzo premio (borsa di studio di 1.000 euro) a Ondrej Soukup; premio Orchestra “Città di Grosseto” (borsa di studio di 500 euro) a Alvin Arumugam.

La giuria internazionale era composta da Sergey Smbatyan (Armenia, presidente), Georgios Balatsinos (Grecia-Svizzera), Paolo Ponziano Ciardi (Italia), Christian Deliso (Italia), Roberto Gianola (Italia), Grigor Palikarov (Bulgaria), Miran Vaupotić (Croazia).

A Mariani la borsa di studio e una serie di concerti in tutta Italia

«È stato un piacere tornare a Grosseto dopo tanti anni – ha dichiarato Mauro Mariani –: sono cresciuto a Montepulciano e da bambino, d’estate, con la famiglia venivamo sempre al mare qui e dunque conosco molto bene la Maremma e tutta questa zona. È davvero una bella coincidenza tornarci come direttore d’orchestra a dirigere un concerto». La sua prossima trasferta in Maremma non è lontana: il primo premio al “Kussewitzky” infatti, oltre alla borsa di studio, include la direzione di una serie di concerti in tutta Italia, anche a Grosseto.

Mauro Mariani ha vinto premi in prestigiosi concorsi internazionali di direzione d’orchestra, tra cui la Almeria Competition (Spagna), la Sofia Philharmonic Competition (Bulgaria), la Hiroshima Competition (Giappone) e il Premio Cantelli (Sinfonica di Milano). È stato Conducting fellow all’Aspen Music Festival (Colorado) e come direttore musicale dell’Orchestre Universitaire de Strasbourg ha diretto produzioni operistiche e sinfoniche.

Nella stagione 2025/26 ha debuttato con la Luzerner Sinfonieorchester, i Niederrheinische Sinfoniker (“La traviata”), la Niederbayerische Philharmonie (“Eine Nacht in Venedig”) e nella Philharmonie Berlin.

«Siamo davvero molto soddisfatti di questa sesta edizione del Premio Kussewitzky – dichiara il direttore artistico Antonio Di Cristofano – soprattutto perché, nonostante la statura sempre più internazionale del concorso, per la prima volta un direttore d’orchestra italiano è arrivato in finale e la giuria l’ha ritenuto meritevole di vincere il primo premio. Lo rivedremo l’anno prossimo a dirigere uno dei concerti dell’Orchestra di Grosseto».

«Il livello dei partecipanti al concorso è stato molto buono – conclude – in caso contrario la giuria non avrebbe assegnato la prima posizione, circostanza che finora si è verificata solo nella prima edizione. Appuntamento all’ottobre 2027 con la settima edizione».