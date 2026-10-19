GROSSETO – Esordio nella distanza olimpica per i portacolori SBR3 di Grosseto Tommaso Saccocci e Giacomo Casini. All’evento di triathlon internazionale a Marina di Pietrasanta, i due grossetani allenati dal tecnico federale della Nazionale Martino Colosi, sono stati autori di una prestazione convincente all’esordio sulla distanza, fatta di 1500 di nuoto, 40 chilometri in bicicletta e 10 di corsa.

Con oltre 400 partenti ed un parterre di tutto rispetto, Saccocci ha conquistato il nono posto assoluto mentre Casini il 13esimo. Particolarmente solida è stata la frazione di corsa che ha consentito ai ragazzi del coach Colosi di rimontare gli avversari in una progressione finale che conferma l’ottima preparazione atletica.

La stagione SBR3 si è conclusa quindi nel migliore dei modi consolidando il percorso di crescita degli atleti maremmani e dei loro compagni di squadra che si cimentano fin da piccolissimi in questa disciplina.

Ora l’attenzione si sposta sui più piccoli a partire dai 4-5 anni che grazie alla collaborazione con la Società Nuoto Grosseto si prepareranno per il 2027 anche presso l’impianto gestito da Olimpic in Via Lago di Varano insieme agli agonisti del nuoto coadiuvati dallo staff della Società Nuoto. Per info sui corsi bambini/ragazzi, 3481026978 o [email protected].