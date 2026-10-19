MANCIANO — Saturnia a L’Eredità: un orgoglio tutto maremmano oggi, lunedì 19 ottobre, nel corso della prima puntata della nuova stagione del quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Durante la trasmissione, l’attenzione del pubblico e dei concorrenti si è concentrata su uno dei giochi più famosi del programma: La Scossa.

La classifica delle “perle nascoste” italiane

Nel corso del programma hanno fatto riferimento alle meraviglie paesaggistiche e culturali del nostro Paese. E a tenere alto il nome della Maremma ci ha pensato proprio Saturnia, menzionata tra le grandi eccellenze d’Italia.

La celebre localitá, famosa in tutto il mondo per le sue storiche acque termali e le suggestive cascate del Mulino, ha conquistato un prestigioso tredicesimo posto in questa speciale classifica stilata da un sito europeo rivolto al turismo e dedicata alle perle del territorio italiano.