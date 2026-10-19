GROSSETO – Mercoledì 21 ottobre, alle ore 18, al Salone delle Feste dell’Hotel Granduca di Grosseto, un incontro dedicato al ruolo della rete Codice Rosa nella tutela delle persone vittime di violenza.

La Pro Loco di Grosseto promuove un incontro di approfondimento dal titolo “Riconoscere, intervenire, proteggere: il valore della rete Codice Rosa”, dedicato all’importanza della collaborazione tra professionisti e istituzioni nell’individuazione e nella gestione delle situazioni di violenza e nella protezione delle persone che ne sono vittime.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sul valore di una rete capace di riconoscere i segnali di disagio e violenza, intervenire tempestivamente e garantire un percorso di ascolto, assistenza e tutela. Un tema di grande rilevanza sociale, che sottolinea quanto siano fondamentali la sensibilità, la preparazione e il coordinamento tra le diverse figure coinvolte.

L’incontro sarà introdotto dal dott. Andrea Bramerini, presidente della Pro Loco di Grosseto. Seguiranno i saluti della dott.ssa Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei Medici.

Interverranno la dott.ssa Vittoria Doretti, il dott. Claudio Pagliara e la dott.ssa Alessandra Pifferi. La moderazione sarà affidata a Carlo Sestini.

Attraverso i contributi dei relatori l’appuntamento vuole offrire un’occasione di sensibilizzazione e confronto, mettendo al centro il valore dell’ascolto, della prevenzione e della collaborazione tra le diverse competenze. Riconoscere una situazione di violenza e sapere come intervenire può rappresentare un passaggio decisivo per aiutare chi si trova in difficoltà e costruire percorsi concreti di protezione.

La Pro Loco di Grosseto invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di approfondimento e sensibilizzazione su un tema che riguarda l’intera comunità.