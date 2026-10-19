GROSSETO – In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, l’Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto informa la cittadinanza che, dal 26 ottobre all’8 novembre 2026, il Cimitero effettuerà l’orario continuato, con apertura dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Durante questo periodo sarà inoltre possibile effettuare anche direttamente presso il Cimitero il pagamento delle annualità relative alla quota associativa e ai canoni per le lampade votive. Si tratta di un servizio aggiuntivo pensato per agevolare i cittadini in occasione delle visite ai propri cari.
«La Misericordia di Grosseto invita la cittadinanza a prendere nota degli orari e delle modalità di pagamento – ricorda infine in una nota la Misericordia – confermando il proprio impegno nel garantire servizi e assistenza alla comunità anche in occasione di queste importanti ricorrenze».