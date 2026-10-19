GROSSETO. «Il silenzio finora mantenuto da Luca Agresti nella vicenda delle nomine al Consorzio della laguna di Orbetello, appannaggio di Forza Italia, assume un significato particolare e solleva una questione più ampia».

A intervenire è Carlo De Martis, esponente di Grosseto Città Aperta, che in una nota critica il metodo seguito per le nomine e chiama direttamente in causa l’assessore grossetano, indicato da Forza Italia come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

«Agresti non è una figura qualsiasi. È dirigente provinciale di Forza Italia, è assessore a Grosseto e, soprattutto, è la figura che il suo partito ha indicato per la guida della nostra città, capoluogo dell’intera provincia.

Una posizione che rende particolarmente significativo conoscere il suo giudizio sul metodo seguito nella scelta di chi sarà chiamato ad amministrare la laguna, un patrimonio ambientale e strategico che appartiene in primo luogo al territorio di Orbetello, ma anche all’intera Maremma.

Come noto, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, per la nomina dell’amministratore unico, destinatario di un trattamento economico fino a quasi 150.000 euro l’anno, ha proposto una terna di figure che non può passare inosservata: la segretaria comunale grossetana del partito, il suo coordinatore provinciale e vicecoordinatore regionale, e la moglie del sindaco Vivarelli Colonna, anch’egli approdato a Forza Italia.

Una coincidenza di appartenenze e relazioni che rende quanto mai necessaria una spiegazione pubblica dei criteri seguiti, tanto più alla luce dei rigorosi requisiti di professionalità imposti dalla legge.

I partiti dovrebbero portare nelle istituzioni i bisogni e i saperi della società, non farne il prolungamento dei propri apparati. Se prevale la fedeltà, rischiano di soffrirne l’autonomia di chi amministra e la qualità stessa delle decisioni, perché chi è nominato può finire per rispondere prima a chi lo ha scelto che ai cittadini. Il potere di nominare non equivale al diritto di disporre delle istituzioni a proprio piacimento.

In tutto questo, la richiesta di trasparenza dei curricula è allora essenziale ma non esaurisce il problema.

Beninteso, la critica alla lottizzazione nasce non dal disprezzo della politica, ma anzi da un’idea esigente della sua dignità. È il senso della “questione morale” posta da Berlinguer, ancora oggi tremendamente attuale. Soprattutto quando, a ogni elezione, lamentiamo la sfiducia e l’astensione, senza chiederci quanto l’autoreferenzialità delle nostre condotte contribuisca a produrle.

Governare una comunità significa saper riconoscere, anche di fronte al proprio partito, che le ragioni dell’interesse generale vengono prima di quelle dell’appartenenza.

Lo stesso Alessandro Antichi, dall’interno di Forza Italia, ha criticato il metodo e il mancato confronto con le competenze del territorio, chiamando in causa lui per primo la figura di Luca Agresti.

Noi crediamo – da cittadini ed elettori grossetani, prima ancora che da esponenti di una forza politica – che chiunque intenda candidarsi ad amministrare la nostra comunità sia tenuto ad esprimere un giudizio pubblico sul criterio che dovrebbe governare scelte simili.

È per questo che riteniamo importante conoscere la posizione di Luca Agresti, finora rimasta inespressa.

Perché la candidatura di un partito conferisce una legittima investitura politica. La responsabilità di guidare una città domanda invece qualcosa di più: la capacità di distinguere, anche davanti ai propri, ciò che giova al partito da ciò che è dovuto alla comunità».