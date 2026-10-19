GROSSETO – La settimana si apre con il bel tempo in Maremma, ma la situazione è destinata a cambiare rapidamente. Oggi, lunedì 19 ottobre, il sole sarà protagonista su gran parte della provincia di Grosseto, con temperature piacevoli e massime fino a 24 gradi. Domani, martedì 20 ottobre, è invece atteso un peggioramento, con piogge, possibili temporali e vento in rinforzo soprattutto lungo la costa.

Lunedì 19 ottobre: sole e clima mite

Giornata prevalentemente soleggiata su tutta la Maremma, con qualche nube innocua. A Grosseto temperature comprese tra 11 e 24 gradi. Clima piacevole anche al nord, tra Follonica e Massa Marittima, con massime intorno ai 21-24 gradi. Più fresco sull’Amiata, mentre al sud, tra Orbetello e Monte Argentario, si potranno raggiungere i 22-24 gradi.

Martedì 20 ottobre: arrivano piogge e temporali

Il tempo cambierà nel corso della giornata. Dopo una mattinata con qualche schiarita, aumenteranno le nuvole e arriveranno le prime precipitazioni, con possibili temporali tra pomeriggio e sera.

A Grosseto temperature tra 11 e 22 gradi. Valori simili lungo la costa, tra Follonica, Orbetello e Argentario, mentre sull’Amiata farà più fresco.

Vento in aumento lungo la costa

Attenzione anche allo Scirocco, previsto in rinforzo soprattutto sul litorale maremmano. Il mare tenderà a diventare mosso o molto mosso. Da seguire gli aggiornamenti del Centro Funzionale Regionale per eventuali allerte meteo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo