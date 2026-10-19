PIOMBINO – Domenica da incorniciare per le arti marziali del territorio. Il palcoscenico della Palestra del Perticale di Piombino ha ospitato l’atteso Trofeo Sakura, evento di alto profilo che ha richiamato sul tatami centinaia di atleti provenienti da tutta la regione, dai piccolissimi delle categorie pre-agonistiche fino ai giovani talenti del kata e del kumite.

A dominare la scena e a prendersi con forza i riflettori della manifestazione è stata la spedizione dell’Asd Karate Massa Marittima. La società massetana si è distinta in modo assoluto, portando a casa una pioggia di medaglie e dimostrando l’altissimo livello tecnico e la preparazione dei propri atleti in tutte le specialità e fasce d’età.

La giornata si è aperta con grandissimi risultati nella prova del palloncino. Nella categoria bambini (cintura gialla), una straordinaria Iris Randon ha conquistato una splendida medaglia d’oro. Nella stessa specialità, ottime notizie sono arrivate anche dalle categorie superiori: Lorenzo Gianetti ha centrato un brillante terzo posto tra i fanciulli, mentre Christian Serra si è imposto sul secondo gradino del podio, conquistando una bellissima medaglia d’argento nella categoria ragazzi (cintura gialla). A impreziosire la mattinata sono state le ottime e convincenti prestazioni offerte da Elisa Pardini (cintura gialla, categoria fanciulli), Yevanelina Biktasheva (cintura verde) e Charlize Cerri, che hanno dimostrato grinta e precisione tecnica fin dalle prime battute.

I grandi successi del Massa Marittima sono proseguiti nel Kata (forma), dove si è registrata l’eccezionale performance di Iris Randon, capace di salire sul gradino più alto del podio e mettersi al collo un oro splendente nella categoria bambini (cintura gialla). Nella medesima categoria e cintura, Axel Esposito ha conquistato una meritata medaglia di bronzo. Salendo di livello, tra gli esordienti, Diego Antonio Cozzolino (cintura marrone) ed Elena Cocchetti (cintura arancione) hanno sfoderato due prove di carattere che sono valse a entrambi il terzo posto. A completare il quadro dei podi nel kata è stata Wery El Kihel Lina, bravissima a conquistare il bronzo (cintura gialla) tra i fanciulli. In questa specialità si sono distinte nuovamente per la qualità dei loro movimenti Elisa Pardini, Yevanelina Biktasheva e Charlize Cerri, quest’ultima protagonista di una prova pulita e di grande carattere.

La fame di medaglie dei massetani non si è placata nemmeno sul tatami del Kumite (combattimento), dove sono arrivate altre pesantissime affermazioni. Nella combattuta categoria esordienti (cinture marroni), l’Asd Karate Massa Marittima ha piazzato una straordinaria doppietta d’argento grazie alle bellissime prestazioni di Dario Ghini e, ancora una volta, di Diego Antonio Cozzolino, capaci di arrendersi solo in finale. Medaglia d’argento anche per Christian Serra (cintura bianca-gialla), autore di un ottimo torneo tra i fanciulli.

A rimpolpare il medagliere con tre splendidi bronzi ci hanno pensato Oliver Randon (cintura verde, categoria fanciulli), Lorenzo Gianetti (cintura gialla, categoria ragazzi) e Jakub Janusz Dabrowski (cintura blu), che hanno chiuso le rispettive competizioni sul terzo gradino del podio. dimostrando una versatilità straordinaria.

Un bottino complessivo eccezionale che proietta l’Asd Karate Massa Marittima ai vertici del panorama karateka regionale, certificando l’ottimo lavoro svolto quotidianamente dall’istruttore Monia Polichetti in palestra, capace di crescere un gruppo unito, competitivo e ricco di giovani promesse.