GROSSETO – L’Atletica Grosseto Banca Tema torna dai Campionati Italiani Allievi di marcia su strada con il secondo posto di Riccardo Rabai, protagonista della prova sui 10 km disputata domenica 18 ottobre a Imola, nell’ambito della quarta prova del Campionato di Società di marcia e del Trofeo delle Regioni Giovanile di Marcia “Pietro Pastorini”.

L’atleta grossetano ha concluso la gara in 42:47, a soli cinque secondi dal titolo italiano conquistato da Cristian Cecchetto dell’Atletica Vicentina, primo in 42:42. Terza posizione per Lucio Di Lizio della Polisportiva Tethys Chieti, in 43:05.

Per Rabai si tratta di un risultato significativo soprattutto per la qualità della prestazione e per il progresso cronometrico. Il suo nuovo primato personale conferma la crescita nella distanza dei 10 km, dopo il secondo posto ottenuto nella stessa rassegna tricolore nel 2023 a Grottammare, quando aveva terminato in 45:58. Il miglioramento rispetto a quella prestazione è addirittura di 3 minuti e 11 secondi.

La gara di Imola si è sviluppata sul confronto tra tutti i protagonisti della marcia italiana Under 18 delle ultime stagioni. Cecchetto, classe 2010 e al primo anno nella categoria Allievi, ha conquistato il secondo titolo italiano stagionale dopo quello dei 5000 metri indoor. Alle sue spalle Rabai ha mantenuto un ritmo competitivo fino al traguardo, precedendo Di Lizio e l’argento continentale Davide Sorressa, quarto in 43:18. Per il grossetano, quarto ai Campionati Europei U18 disputati a Rieti questa estate, si tratta dell’ennesimo piazzamento sul podio di una rassegna tricolore.

L’impegno dell’Atletica Grosseto Banca Tema a Imola ha riguardato anche le gare giovanili inserite nel programma del Trofeo delle Regioni di marcia e nelle finali nazionali individuali.

Nella finale del Trofeo Nazionale Individuale Cadetti sui 6 km, Leonardo Fonti ha chiuso al 16esimo posto con il tempo di 30:45. Nella prova Cadette sui 4 km, Gaia Leandri ha terminato al 45esimo posto in 23:59.

Nel Trofeo delle Regioni riservato alla categoria Ragazzi, Giacomo Buggiani ha ottenuto un ottimo quarto posto sui 2 km in 9:30. Nella gara Ragazze, Alice Leporini ha concluso al 37° posto con il tempo di 12:11.

L’appuntamento del 18 ottobre ha riunito a Imola i Campionati Italiani individuali Allievi e Allieve dei 10 km di marcia su strada, la quarta prova del Campionato Italiano di Società per la categoria e il Trofeo delle Regioni Giovanile “Pietro Pastorini”. Il programma ha compreso anche le finali del Trofeo Nazionale Individuale Cadetti e le prove giovanili sui 2 km.

Le gare si sono svolte lungo viale Zappi, con organizzazione affidata all’Atletica Imola Sacmi Avis. Il programma tecnico prevedeva 10 km per Allievi e Allieve, 6 km per i Cadetti, 4 km per le Cadette e 2 km per Ragazzi e Ragazze.