FOLLONICA – È prevista un’interruzione di energia elettrica giovedì 22 e venerdì 23 ottobre 2026, dalle ore 8:30. A comunicarlo è E-Distribuzione che nel comunicare le motivazioni (verrà interrotta la fornitura di energia elettrica per effettuare lavori sui propri impianti) riporta in una nota anche le zone interessate.

Le zone interessate dall’interruzione del 22 ottobre

Per il giorno 22/10/2026 (dalle 8:30 alle 15:30) le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– via Fiume da 2 a 6, da 16 a 22, da 1 a 3, 7, da 11 a 15, da 19 a 21, da 21b a 27

– via Bicocchi da 2 a 2a, 1f, da 1l a 3, da 7 a 15, da 19 a 31, 35

– via Giacomelli da 51bp a 55, da 59 a 61

– via Gorizia da 7d a 9, sn, da 10 a 20

– via Albereta da 3 a 13, 19, 8, 4/8

– via Trento sn, da 1 a 3, 7

– via Amorotti 7

– via Trieste 27

Il giorno 23 ottobre

Per il giorno 23/10/2026 (dalle 8:30 alle 15:30) le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– via Solferino 2, da 6 a 20, 14/16, sn, da 1 a 15, da 19 a 23

– via San Martino da 1 a 3, da 7 a 13, 15p, da 2 a 16, sn

– via Curtatone da 2 a 8, 12, 1, da 5 a 7, da 11 a 13

– via Repubblica da 2 a 2a, da 2c a 16, da 22 a 26

– via Goito sn, da 1 a 11, 15, da 4 a 12, da 16 a 18

– lungomare Spiaggia di Levante da 3 a 9, da 2 a 12

– via Fiume da 33 a 33c, da 30 a 36a, 36c

– via Giacomelli da 22 a 24, da 30 a 34

– via Montanara da 1 a 9, 11p, da 2 a 4

– via Vespucci da 1 a 3, 9999, snc, sn

– via Gorizia sn, 1, da 3x a 5, 11, 4

– via Bicocchi da 1 a 1b, 1/3, sn

Si precisa che l’interruzione elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e comunque esorta a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320 204 1500 riportando il codice POD (ITO01E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di E-Distribuzione.

Per segnalare un guasto è possibile invece rivolgersi al Numero Verde 803.500.