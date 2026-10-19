CALDANA – Riaperta dopo 15 giorni di chiusura la coop del paese. Nella mattina di oggi, lunedì 19 ottobre, alla riapertura hanno portato i loro saluti la presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Etruria Simonetta Radi e la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri.

Con loro il direttore Area Commerciale di Unicoop Etruria Marino Gori, il comitato soci Coop, i dipendenti e i clienti che durante la chiusura del negozio hanno potuto usufruire di un pulmino messo a disposizione gratuitamente dalla Cooperativa per raggiungere la Coop di Ribolla.

I lavori nella coop

I lavori di ripavimentazione sono stati l’occasione per rinnovare l’allestimento di questo storico negozio di 230 mq di superficie alle porte del centro storico del paese. Un nuovo ingresso nell’area dell’orto-frutta, un nuovo banco gastronomia, una piccola cantina con vini e prodotti tipici locali, un percorso della spesa ripensato e più accogliente.

Due le casse a disposizione, orario di apertura: dal lunedì al sabato 8.00 – 12.30 / 16.00 – 19.30 (domenica chiuso). Alla Coop di Caldana lavorano cinque persone.

«La Cooperativa vuole restare in un paese in cui è presente dagli anni della sua fondazione»

«Il supermercato Coop di Caldana rappresenta un investimento concreto nel legame col territorio e le comunità – ha dichiarato Simonetta Radi, presidente Consiglio di Sorveglianza Unicoop Etruria – La Cooperativa vuole restare in un paese in cui è presente dagli anni della sua fondazione e lo dimostra con un negozio rinnovato e accogliente, dove si entra per fare la spesa e anche per incontrarsi.

Vogliamo essere sempre vicini ai soci e ai clienti, valorizzando il ruolo della cooperazione nel mantenere la vitalità dei territori. È una festa e una gioia stamani vedere il negozio ripartire più bello e ringrazio tutte le persone che hanno lavorato in questi giorni per arrivare puntuali all’inaugurazione. Grazie ai nostri soci e alle istituzioni qui con noi oggi».

«Desidero ringraziare Unicoop Etruria per l’investimento realizzato e per i lavori di miglioramento che consentiranno di restituire alla comunità di Caldana un punto vendita rinnovato e ancora più accogliente – ha detto Stefania Ulivieri, sindaca di Gavorrano – Nei piccoli centri abitati, mantenere aperte le attività commerciali significa garantire servizi essenziali e contrastare lo spopolamento.

La presenza di Coop a Caldana rappresenta perciò un presidio fondamentale, non solo commerciale, ma anche sociale, e siamo particolarmente felici che questa realtà continui a investire nel nostro territorio».