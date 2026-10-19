SCARLINO – Dalla sicurezza stradale a Scarlino Scalo ai problemi dei parcheggi al Puntone, passando per il rapporto con i cittadini e le segnalazioni dal territorio. È Luca Niccolini, capogruppo di Scarlino nel Cuore in Consiglio comunale, il protagonista della puntata numero 110 de “Il tempo di un caffè”, il format di interviste de Il Giunco.

Tre i temi affrontati durante la puntata: la raccolta di 235 firme per la sicurezza di viale Matteotti, il nuovo sito internet per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e le criticità del progetto per il Puntone, soprattutto sul fronte dei parcheggi.

Viale Matteotti, 235 firme per chiedere interventi

Uno dei temi al centro dell’attività del gruppo di opposizione è la sicurezza di viale Matteotti a Scarlino Scalo. Una raccolta di firme, nata dalle richieste dei cittadini e sostenuta da Scarlino nel Cuore, ha ottenuto 235 adesioni in meno di una settimana.

«Abbiamo raccolto quello che era il sentimento della gente di Scarlino – spiega Niccolini –. Siamo soddisfatti perché in poco meno di una settimana abbiamo raccolto 235 firme di persone che chiedono la sistemazione di una strada importante che divide Scarlino Scalo».

La petizione è stata consegnata sia all’amministrazione comunale sia alla Provincia di Grosseto, trattandosi di una strada provinciale che attraversa il centro abitato.

Tra le richieste ci sono la sistemazione della segnaletica, la riparazione delle buche e soprattutto interventi per contrastare l’alta velocità dei veicoli, considerata una delle principali criticità per la sicurezza dei residenti.

Un sito internet per raccogliere le segnalazioni

Scarlino nel Cuore ha anche attivato un nuovo sito internet per rafforzare il rapporto con i cittadini e raccogliere direttamente le segnalazioni sulle problematiche del territorio.

«Al di là del rapporto diretto e costante con le persone, in molti ci segnalano delle criticità all’interno del comune – racconta Niccolini –. Abbiamo cercato di dotarci di uno strumento in modo che le persone possano inviarci tranquillamente le loro segnalazioni e renderci partecipi di queste problematiche, così da svolgere al meglio la nostra attività di opposizione».

Puntone, il nodo dei parcheggi e la richiesta di maggiore partecipazione

L’ultimo tema affrontato riguarda il Puntone e i progetti di riqualificazione dell’amministrazione comunale per la frazione.

Niccolini chiarisce che il gruppo ha espresso parere favorevole alla revisione della convenzione, riconoscendo la necessità di dare risposte al territorio, ma evidenzia alcune criticità ancora irrisolte.

«Il Puntone ha bisogno di risposte, però ci sono ancora delle criticità legate alla progettualità che è stata presentata, come quella della risoluzione del problema dei parcheggi».

Secondo il capogruppo di opposizione, infatti, i nuovi posti auto previsti non sarebbero sufficienti a compensare quelli eliminati negli anni precedenti.

«Alcuni parcheggi nuovi vengono realizzati, ma in realtà il saldo è sempre negativo, perché nelle precedenti legislature sono stati tolti parcheggi già esistenti, che servivano alle attività e ai residenti».

Una situazione che, secondo Niccolini, sta creando difficoltà anche alle imprese della zona. «Abbiamo parlato con alcuni esercizi commerciali e sono in forte sofferenza per la mancanza dei parcheggi. Questo progetto a nostro avviso non risolve il problema».

La richiesta del gruppo è quindi quella di coinvolgere maggiormente residenti e operatori economici nelle scelte che riguardano il futuro del Puntone.

«La critica che abbiamo rivolto è quella di una mancanza di partecipazione di tutti i soggetti interessati, in primis le attività locali, per poter trovare la soluzione migliore possibile».

Il tempo di un caffè

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

“Il tempo di un caffè” è il format di interviste de Il Giunco, giunto alla sua seconda stagione, che racconta i protagonisti della Maremma attraverso conversazioni brevi e dirette sui temi di attualità, politica, economia, cultura e società.

Le puntate sono disponibili sui canali social de Il Giunco: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per partecipare alla trasmissione o proporre un ospite è possibile scrivere a [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al 334.5212000.