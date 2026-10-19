GROSSETO. L’argomento vecchiaia o terza età, è un po’ come la politica: non c’è cane che non si senta di abbaiare qualche cosa al riguardo. Pertanto, anche questo “Sassolino”, prendetelo come un libero ululato alla Luna.

Quale Luna!? Quella rappresentata dalla società che, al di là delle facili enunciazioni e buone proposizioni, poi se ne frega del pianeta anziani. I primi a fregarsene del resto, sono spesso figli e nipoti, infastiditi dalle incontinenze urinarie, dall’arteriosclerosi, dai problemi circolatori, ortopedici ed altri ancora, riguardanti questi patriarchi.

La ricerca allora di una casa di riposo (termine più grazioso di commenda, ma di fatto equivalente!), in cui parcheggiare l’incomodo familiare, diviene il cruccio principale dei loro giorni. La vita moderna, gli impegni di lavoro, quelli sociali, ed altre decine di motivazioni, tendono a promuovere la scelta, in certi casi obbligata e necessaria.

La verità comunque, e dobbiamo dirlo coraggiosamente, è che l’anziano dà noia, condiziona, infastidisce; il “puzzo di vecchiaia” disturba, c’è un rigetto naturale verso di loro.

Lontani dai tempi classici in cui i “vecchi” venivano considerati ed ascoltati come veri e propri oracoli, oggi siamo al livello della mal sopportazione e anche del “vaffa”! Spesso, rompiballe e rincoglioniti, sono comuni epiteti, rivolti da tanta gente nei loro confronti.

In questo “Sassolino” avremmo anche potuto riportare dati, cifre, dichiarazioni di addetti ai lavori e politici, con lodi e plausi all’età d’argento, ma avremmo dovuto farci violenza! La verità purtroppo, è che l’anziano rompe, pretende, obbliga, condiziona e la vecchiaia fa paura! Centri anziani, circoli, sodalizi culturali e didattici, sono tutte cose encomiabili, ma quello che non va è il modo di affrontare il problema.

Un problema, quello della terza età, che è reversibile come un impermeabile “double face”: a Dio piacendo, la vecchiaia arriverà per tutti! Occuparci allora con amore, pazienza e dedizione della vecchiaia degli altri, potrebbe essere un modo per preparare e costruire una migliore vecchiaia anche per le prossime generazioni e far nascere una nuova coscienza, più sensibile ed universalmente fraterna.

In vena di allegorie, memori degli un tempo, numerosi “vù cumprà”, saremmo tentati di auspicare oggi dei ben augurali… “vù invecchià?”