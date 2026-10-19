VENTURINA – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre. Un incendio è divampato all’interno dell’area di servizio Conad situata in via dell’Agricoltura, scatenando l’allarme tra i presenti.

Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze visive, le fiamme avrebbero avvolto un camper mentre si trovava nei pressi della colonnina di rifornimento. In pochissimo tempo una densa colonna di fumo nero si è sollevata sopra la zona, risultando ben visibile anche a diversi chilometri di distanza.

L’intervento dei soccorsi e l’evacuazione

Per garantire la sicurezza di automobilisti e clienti, l’intera struttura è stata tempestivamente sgombrata. Le persone presenti nell’impianto si sono allontanate rapidamente verso un perimetro di sicurezza per mettersi al riparo da eventuali esplosioni o intossicazioni.

Sul posto sono giunte in pochi minuti le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno mettendo in sicurezza l’area e hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo.

Restano ancora da accertare le esatte cause che hanno scatenato le fiamme, sulle quali saranno svolti i rilievi di rito una volta domato completamente l’incendio.

Notizia in aggiornamento