GROSSETO – Una discarica abusiva con ingenti quantità di rifiuti pericolosi, tra cui materiali contenenti amianto, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in via dello Zircone, nel territorio comunale di Grosseto.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Grosseto, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Grosseto, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Durante il sopralluogo, i militari hanno individuato un’area completamente accessibile, priva di recinzioni, dove nel tempo erano stati abbandonati ingenti quantitativi di rifiuti di diversa natura, sia pericolosi che non pericolosi. Gli scarichi illeciti sarebbero stati effettuati ripetutamente da persone al momento sconosciute.

Tra i materiali rinvenuti figurano veicoli fuori uso, rifiuti edili contenenti amianto, apparecchiature elettriche ed elettroniche con clorofluorocarburi e contenitori metallici con residui di sostanze pericolose. Presenti anche pneumatici, materiali provenienti da demolizioni, plastica, vetro e legno.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che i terreni interessati dagli abbandoni appartengono a una società con sede a Grosseto.

Considerata la notevole quantità di rifiuti accumulati e la pericolosità di parte dei materiali, i carabinieri hanno disposto il sequestro penale dell’intera area, con l’obiettivo di impedire ulteriori scarichi abusivi, preservare gli elementi utili alle indagini ed evitare un aggravamento della situazione ambientale.

Il terreno è stato affidato in custodia giudiziale e della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica di Grosseto.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili degli abbandoni. Al momento sono state ipotizzate violazioni della normativa ambientale previste dagli articoli 255, comma 1, e 255-ter, comma 1, del Testo Unico Ambientale.