CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Oltre 150 persone hanno partecipato alla 60ª edizione del Congresso nazionale della Federspev, Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove, che al suo interno conta oltre 15mila associati tra medici, veterinari e farmacisti. Il congresso si è svolto a Castiglione della Pescaia e, nell’occasione, la sindaca Elena Nappi ha consegnato al dott. Ranieri Mantovani, presidente FEDER.S.Pe.V. Grosseto, il Premio Calvino.

«L’amministrazione comunale – ha dichiarato la sindaca Elena Nappi – è molto onorata che la Federspev abbia scelto Castiglione della Pescaia per il suo 60° congresso e di questo voglio ringraziare il suo Presidente, il dott. Renieri Mantovani, che ha fortemente voluto che tale momento si svolgesse nel nostro paese. La forza fondamentale che esprime questa federazione è quella di creare nuove opportunità e migliorare il futuro delle giovani generazioni grazie alla loro esperienza messa al servizio della società, per questo mi è sembrato doveroso assegnare loro il premio Calvino che esprime l’importanza dei legami che si creano all’interno di una comunità».

Il congresso Federspev a Castiglione della Pescaia

«Federspev – precisa l’associazione – è l’unica associazione sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche dei bisogni delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli organi direttivi dell’Associazione stessa».

«Questo congresso ha celebrato 60 anni di attività a favore degli over 60 e ha rappresentato un’importante occasione di confronto – ha spiegato il prof. Michele Poerio, presidente nazionale Federspev -. Abbiamo affrontato molteplici temi, in primis quello della difesa delle pensioni, presentato i progetti delle sedi territoriali per contrastare l’ageismo e valorizzare il contributo degli anziani, oltre alle iniziative per trasferire competenze ai giovani. Il congresso ha inoltre ospitato una lectio magistralis del prof. Filippo Maria Boscia sulla maternità nella società contemporanea. Questo congresso ha dimostrato la continuità e l’unicità della nostra capacità di cooperazione e, poiché si è concluso il mandato 2023-2026 del direttivo, ha previsto le elezioni per il rinnovo degli organismi nazionali per il mandato 2027-2030, il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri».

Tra le priorità della Federazione figurano la tutela del potere d’acquisto delle pensioni, la difesa del Servizio sanitario nazionale e il riconoscimento della sanità come investimento fondamentale per il Paese. Federspev ha ribadito la necessità di rafforzare le risorse destinate alla salute, sottolineando anche l’importanza di aiutare gli over 60 nell’alfabetizzazione digitale e nell’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e del Sistema sanitario nazionale.

Importante anche il ruolo delle nuove generazioni e delle varie professioni

Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove generazioni. Con il progetto “GenerAzioni”, la Federazione ha previsto l’assegnazione di tre premi di studio a giovani laureati in Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina Veterinaria. «Siamo preoccupati per i tanti giovani professionisti che lasciano l’Italia», ha sottolineato Poerio, richiamando anche la necessità di una maggiore informazione sui PEPP, gli strumenti europei di previdenza complementare, utili a integrare le future pensioni.

Il congresso ha inoltre approfondito le collaborazioni con gli Ordini professionali e gli enti previdenziali di riferimento, tra cui Enpam, Enpaf ed enpav, oltre al ruolo di Confedir nella tutela dei pensionati dirigenti. Tra i temi affrontati anche le opportunità offerte dai programmi europei per la formazione digitale e l’intelligenza artificiale in sanità.

«Vogliamo rafforzare la socializzazione, la solidarietà tra soci e il benessere degli over 60, promuovendo il volontariato e la partecipazione alla vita sociale – ha dichiarato il dott. Salvatore de Franco, tesoriere nazionale Federspev -. Le nostre parole d’ordine sono amicizia, dialogo e impegno. Uniti potremo dare il nostro contributo alla Società e ribadire il ruolo importante dei pensionati nei confronti delle famiglie».

Il congresso si è concluso confermando il ruolo della Federspevcome punto di riferimento per i professionisti sanitari in pensione e le loro famiglie, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra generazioni e valorizzare l’esperienza degli over 60 in una società in continua evoluzione.