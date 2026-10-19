GROSSETO – Capire le bollette, analizzare i consumi e valutare le condizioni delle forniture di luce e gas. Sono gli obiettivi della consulenza energetica proposta da Confartigianato Imprese Grosseto per mercoledì 21 ottobre, dalle 8 alle 13, negli uffici di Strada Corsini 13 a Grosseto.

A chi si rivolge

L’iniziativa, inserita nella Settimana per l’energia e la sostenibilità, è rivolta a imprese, professionisti, titolari di partita Iva e famiglie. Offre un supporto per gestire in modo più consapevole le utenze e individuare possibili opportunità di risparmio.

Cosa comprende la consulenza

«La consulenza – afferma Gianluigi Ferrara per Confartigianato – comprende l’analisi delle bollette di energia elettrica e gas, con attenzione alle voci di spesa e alle eventuali anomalie. Prevede anche la valutazione delle tariffe e delle condizioni contrattuali, dai costi fissi al prezzo dell’energia fino alle scadenze».

Sarà possibile verificare se la fornitura è adeguata ai consumi e alla potenza necessaria, ricevere orientamento nella scelta delle offerte e avere assistenza per attivazioni, volture, subentri e cambi di fornitore.

«L’obiettivo è aiutare famiglie e attività economiche a orientarsi tra le proposte disponibili e a tenere sotto controllo i costi energetici, scegliendo soluzioni coerenti con le proprie esigenze».

Informazioni e appuntamenti

Per informazioni e appuntamenti si può contattare Gianluigi Ferrara al numero 0564 419611 oppure scrivere a [email protected].

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