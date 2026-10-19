GROSSETO. Confronto tra il presidente di COeSO Società della Salute Area Grossetana, la struttura tecnica dell’ente e i consiglieri comunali Francesco Marchi, Giancarlo Tenerini e Claudio Chelli. Al centro il futuro della RSA, gli interventi strutturali necessari, il coinvolgimento dell’Asl e la necessità di garantire la sostenibilità economica e il pareggio di bilancio di COeSO. Si è svolto questa mattina l’incontro tra il presidente di COeSO Società della Salute Area Grossetana, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dalla struttura tecnica e amministrativa dell’ente, e i consiglieri comunali di opposizione di Scansano Giancarlo Tenerini, Claudio Chelli e Francesco Marchi. Il confronto ha riguardato il futuro della RSA, le criticità economiche e strutturali della sede, la tutela degli ospiti e dei lavoratori e le prospettive per garantire alla comunità un servizio sociosanitario indispensabile.

COeSO aveva individuato da tempo le problematiche della struttura, di proprietà dell’Azienda sanitaria, che ospita la RSA di Scansano. Nel corso degli anni si sono susseguiti confronti a vari livelli per individuare una soluzione, senza tuttavia arrivare a un esito concreto. La struttura necessita, in particolare, di interventi in materia di sicurezza sismica e antincendio, indispensabili per definirne il futuro. Per garantire la continuità del servizio, COeSO ha prorogato di un ulteriore anno la convenzione con la cooperativa che gestisce le attività assistenziali, evitando soluzioni traumatiche e mantenendo aperto il confronto istituzionale. Parallelamente, l’ente ha lavorato per accelerare gli accordi finalizzati alla realizzazione di una nuova RSA da 48 posti, capace di accogliere gli attuali ospiti e aumentare la disponibilità di posti letto, nell’interesse della comunità locale. La prolungata assenza di risposte concrete da parte dell’Asl e il perdurare delle criticità economiche e infrastrutturali hanno reso necessario ripianificare la gestione della RSA.

Tale percorso si inserisce anche nella necessità di risanare il bilancio di COeSO, dove la voce relativa al mantenimento della situazione di Scansano ha prodotto sforzi importanti, e garantirne il pareggio nel rispetto delle responsabilità amministrative dell’ente e della sostenibilità complessiva dei servizi. La tutela delle persone fragili resta una priorità, ma deve essere accompagnata da condizioni gestionali ed economiche sostenibili. «La RSA di Scansano è una questione che COeSO conosce e affronta da anni, con la volontà di individuare una soluzione seria e duratura. Abbiamo partecipato a numerosi confronti, prorogato di un anno la convenzione con la cooperativa e lavorato a una nuova struttura, capace di accogliere gli attuali ospiti e aumentare i posti letto. Lo abbiamo fatto perché Scansano deve continuare a disporre di un servizio essenziale», dichiara il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Dobbiamo però essere chiari: la struttura è di proprietà dell’Asl e necessita di importanti interventi di adeguamento sismico e antincendio. Dopo anni di interlocuzioni senza risultati concreti, non è sostenibile che l’intero peso economico e gestionale continui a ricadere su COeSO. L’Azienda sanitaria deve assumere un ruolo concreto, anche sul fronte degli investimenti necessari». Nel corso dell’incontro sono state ascoltate le osservazioni dei consiglieri, ai quali è stato illustrato il quadro economico e gestionale della RSA, aggravato da uno squilibrio che si protrae da anni e dall’aumento dei costi del personale conseguente ai rinnovi contrattuali. «Il nostro compito è tutelare gli ospiti, rispettare i lavoratori e garantire servizi di qualità, ma anche assicurare il pareggio di bilancio e la solidità economica di COeSO. Sono responsabilità che devono procedere insieme. Non possiamo continuare a sostenere indefinitamente perdite strutturali senza risposte e senza un coinvolgimento concreto di tutti i soggetti competenti», prosegue Vivarelli Colonna.

Il presidente ha annunciato un confronto con il neo direttore generale dell’Asl, Dario Rosini, e la proposta di attivare un tavolo di concertazione con l’Azienda sanitaria e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per definire un percorso condiviso e sostenibile. «Non vogliamo decisioni improvvisate né soluzioni che mettano a rischio la dignità degli anziani o i diritti dei lavoratori. Vogliamo garantire un futuro alla RSA e rafforzare un servizio fondamentale per Scansano, conciliando qualità dell’assistenza, tutela occupazionale ed equilibrio economico. COeSO ha fatto la propria parte; ora servono impegni precisi e responsabilità condivise. Gli ospiti, le famiglie e i lavoratori meritano risposte concrete, nel rispetto anche delle risorse pubbliche e degli obblighi di bilancio». L’incontro si è concluso con la volontà di mantenere aperto il dialogo con i rappresentanti del territorio e proseguire il confronto istituzionale per individuare una soluzione strutturale che garantisca sicurezza, continuità assistenziale, tutela occupazionale e sostenibilità economica, assicurando un futuro alla RSA di Scansano e il necessario.