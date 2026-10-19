GROSSETO – Il Circolo Tennis Grosseto festeggia 50 anni di attività, un traguardo importante che celebra mezzo secolo di sport, passione e impegno per la crescita delle nuove generazioni.

Una realtà che nel tempo ha saputo consolidare il proprio ruolo nel panorama sportivo cittadino, diventando un punto di riferimento per atleti, famiglie e appassionati e contribuendo alla diffusione dei valori educativi dello sport.

“I cinquant’anni del Circolo Tennis Grosseto rappresentano un motivo di orgoglio per tutta la città. Parliamo di una realtà che ha saputo costruire nel tempo un legame forte con il territorio, accompagnando la crescita di generazioni di sportivi e promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la disciplina, l’impegno e la lealtà. Dietro questo importante anniversario ci sono il lavoro e la passione di tante persone: dirigenti, tecnici, atleti, volontari e famiglie che hanno contribuito a rendere il Circolo una realtà significativa per la nostra comunità. Come Amministrazione comunale crediamo fortemente nello sport come strumento di crescita, inclusione e aggregazione. Investire nello sport significa investire nei giovani e nel futuro della nostra città – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Al Circolo Tennis Grosseto rivolgo i miei più sinceri auguri per questo importante traguardo, con l’auspicio che possa continuare a raggiungere nuovi successi e a rappresentare un punto di riferimento per Grosseto anche nei prossimi decenni”.