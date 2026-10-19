GROSSETO – Seconda affermazione in campionato per la formazione Under 17 del Circolo Pattinatori Grosseto che, al debutto casalingo, ha avuto la meglio, di misura (3-2) sulla Rotellistica Camaiore, al termine di una partita equilibrata che gli biancorossi hanno risolto a 5’23 dalla sirena con una rete di Edward Convertiti Mann, dopo essere stati però in vantaggio per 1-0 (al 2′) e per 2-1 (a 3’38 dalla fine del primo tempo). Un successo dunque strameritato per Tonini e compagni.

U17, C.P. Grosseto-Rotellistica Camaiore 3-2

C.P. GROSSETO: Conti, D’Agostino; Tonini, Edward Convertiti Mann (2), Alexander Convertiti Mann (1), Boni, Civitarese, Sensi. All. Massimo Mariotti.

CAMAIORE: Rosi, Consiglio; Vanni, Vellutini, Triola, Lenzoni, Caravano, Chimenti (1), Zurolo (1), Gori. All. Niccolò Mattugini.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.

*Domenica prossima i biancorossi giocheranno nuovamente in casa (alle 12) contro il Sarzana A.

È iniziata, invece, con una sconfitta per 4-3 sulla pista “Engels Lambardi” la stagione degli Under 15 del Cp allenati da Franco Polverini, superati dal Siena hockey al termine di una partita equilibrata che, per due volte nel primo tempo, grazie alle reti di Alice Sorbo e di Elias Bordan, ha visto i biancorossi passare in vantaggio. Lazzeretti e Di Stefano hanno permesso a Siena di chiudere la prima frazione in vantaggio per 3-2. Nella ripresa, Alessandro Barracani ha trovato, dopo appena 15 secondi il gol del 3-3, ma Siena, a 7′ dalla fine, ha firmato il 4-3 finale con il terzo gol di giornata di Leonardo Lazzeretti.

U15, Siena-C.P. Grosseto 4-3

SIENA: Fratagnoli, Filippo Bianchi; Mattii, Crudo, Di Stefano (1), Tommaso Bianchi, Lazzeretti (3), Pedretti. All. Marco Mantovani.

C.P. GROSSETO: Mori; Mantovani, Alice Sorbo (1), Marinoni, Gabriele Sorbo, Amerighi, Bordan (1), Ugas, Barracani (1). All. Franco Polverini.

ARBITRO: Edoardo Bianchi.

*Sabato prossimo, 24 ottobre, sulla pista Mario Parri, alle 15, andrà in scena il derby Grosseto-Follonica.