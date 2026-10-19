GROSSETO – Coinvolgente mattinata di sport quella vissuta ieri a Grosseto con la II Edizione della Corsa del Ricordo. In una Piazza Duomo gremita di persone e di amanti del running, si sono dati appuntamento oltre 100 atleti per prendere parte all’unico appuntamento toscano del circuito organizzato da Asi, con la collaborazione di ANVGD, per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo dalle loro terre delle popolazioni italiane del confine nord orientale al termine della Seconda Guerra Mondiale.

A dare il via alla corsa l’Assessore allo Sport Fabrizio Rossi che, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, ha fortemente voluto ospitare la manifestazione nella città maremmana. Al suo fianco il vice Sindaco Bruno Ceccherini e il consigliere Luca Vitale.

Sullo splendido percorso disegnato dal Team Marathon Bike di Maurizio Ciolfi, che si è dipanato lungo le strade più suggestive del centro storico, è stata subito battaglia fra i runners più accreditati del territorio, che non hanno voluto perdere l’occasione di cimentarsi su un tracciato scorrevole ed adatto a fare il tempo.

La gara maschile ha visto il dominio di Michele Checcacci, atleta del Team Marathon Bike, che ha spinto forte sin dai primi giri, inseguito da Samuele Pallari (Uisp Atletica Team), tenace a cercare di contrastare il rivale fino all’ultimo metro dei 9 chilometri del percorso. I due protagonisti sono arrivati a pochi secondi l’uno dall’altro. 32’22” il tempo del vincitore, 32’39” quello dell’atleta senese. Sul podio anche Marco Giovannini (Calcaterra Sport Roma) che ha chiuso in 33′ 02.

Nella gara femminile si è imposta Domitilla Bindi (The Lab S.S.D. A.R.L.) arrivata in solitaria con il tempo di 41’26”. Piazza d’onore per Luljeta Zefi (Uisp Abbadia San Salvatore) in 41’34”. Al terzo posto Rossella D’Arata (ASD Skeep) con il tempo di 45’06”. Insieme agli agonisti in tanti hanno preso parte alla non competitiva che ha permesso a tutti di godersi la splendida giornata dedicata al running.

Ma il momento di gran lunga più emozionante della mattinata è arrivato a conclusione della gara grazie alla Associazione Triathlon School di Grosseto che ha organizzato una prova ludico/sportiva riservata ai piccoli allievi del team. Oltre 30 ragazzi e ragazze, rigorosamente vestiti di arancione, si sono cimentati nel tratto finale del percorso sprintando davanti ai propri genitori e ai tecnici, raccogliendo gli applausi di un pubblico festante che ne ha sostenuto l’impegno e condiviso l’entusiasmo dimostrando, ancora una volta, come lo sport possa essere contemporaneamente elemento di riflessione e di gioiosa aggregazione.

“Questa edizione dà la misura reale della filosofia di Asi – ha sottolineato l’organizzatore nazionale Roberto Cipolletti – ci siamo emozionati nel seguire la gara agonistica, che ha registrato un eccellente livello tecnico sia al maschile che al femminile, ma soprattutto abbiamo avuto modo di dare l’occasione a tanti bambini di essere protagonisti sulle strade della loro città, davanti a tanta gente. Plaudo il Team Marathon Bike che ha avuto l’intuito di coinvolgere sportivi di ogni età e di aver regalato ai giovani un momento che probabilmente non dimenticheranno mai. Grosseto, anche quest’anno si è rivelata accogliente e partecipe e certamente nei prossimi anni la Corsa del Ricordo continuerà a fare tappa qui in Maremma, organizzando altri momenti di sport e di aggregazione come quelli che abbiamo vissuto oggi” (foto di FotoInCorsa).