ORBETELLO – L’Aeronautica darà a breve il via libera alla recinzione che delimiterà l’area dove il Comune realizzerà la viabilità alternativa tra Case Brancazzi e Albinia. Lo ha comunicato il sindaco Andrea Casamenti al comitato dei residenti, incontrato questa mattina in Comune a Orbetello.

L’incontro con il comitato

Il sindaco ha fatto il punto sulla progettazione della nuova strada che collegherà Case Brancazzi al centro abitato di Albinia. Con lui c’erano il dirigente e il funzionario competenti del Comune, che hanno illustrato i passaggi del progetto.

«L’Aeronautica ci ha comunicato che a breve ci darà il via libera rispetto alla recinzione che delimiterà il confine della porzione di terreno nella quale potremo realizzare la viabilità alternativa tra Case Brancazzi e Albinia», ha detto Casamenti.

Il via libera di Aeronautica e Demanio

«Dall’Aeronautica e dal Demanio – spiega Casamenti – ci hanno fatto sapere che è imminente il via libera alle operazioni di installazione della recinzione che andrà a delimitare l’area di intervento, l’area ceduta dall’Aeronautica al Comune. Il Demanio, inoltre, sta quantificando il canone che dovremo pagare in attesa che l’area diventi definitivamente proprietà municipale, una volta ultimate tutte le pratiche necessarie».

Il progetto: strada a doppia corsia e pista ciclopedonale

«Per prima cosa è prevista la recinzione divisoria – chiarisce il sindaco – per delimitare l’area di circa 5mila metri che sarà data in concessione temporanea prima, per poi diventare proprietà del Comune, dove sarà realizzata la viabilità che collegherà Case Brancazzi direttamente al centro abitato di Albinia».

«L’intervento – conclude Casamenti – prevede la realizzazione di una carreggiata a doppia corsia e di una pista ciclopedonale totalmente illuminata e l’amministrazione ha già messo a disposizione oltre mezzo milione di euro, a conferma del nostro impegno volto a raggiungere l’obiettivo il prima possibile».

LE ALTRE NOTIZIE DI ORBETELLO