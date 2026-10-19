CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Alti e bassi in casa Hc Castiglione. Battuta d’arresto in Coppa Italia di hockey per la squadra di serie B della Blue Factor, battuta a Prato dallo Startit per 6-3. Solo una settimana fa il Castiglione aveva vinto al Casa Mora contro i lanieri. Partita comunque combattuta con il nervosismo che ha poi provocato nella ripresa due cartellini rossi al tecnico Massimo Bracali e al capitano dei biancocelesti Mattia Piro. Nel primo tempo la doppietta di Santoni chiudeva sul 2-1 per i castiglionesi la frazione. Nella ripresa la rimonta del Prato, complice anche qualche decisione arbitrale. Santoni completava la sua tripletta su punizione con lo Startit che poi chiudeva i conti sul definitivo 6-3. Sabato per la Blue Factor derby a Follonica.

Coppa Italia serie B – 4G., Startit Prato Blue Factor Castiglione 6-3

STARTIT PRATO: Lapo Barsi, (Alessandro Vespi); Maurizio Baldesi, Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Gabriele Esposito, Lorenzo Mugnai, Alberto Capuano, Andrea Poli. All. Enrico Bernardini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Brando Santoni, Riccardo Salvadori, Filippo Giabbani, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Michele Nerozzi. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (1-2) 2’17 Santoni (C), 4’29 Baldesi (P), 6’42 Santoni (C); st 3’10 A.Capuano (P), 6’55 Barbani (P), 9’33 pp Santoni (C), 17’05 A.Capuano (P), 18’26 Baldesi (P).

NOTE: espulsioni definitive per M.Bracali e Piro.

Seconda vittoria consecutiva per gli Under 17 (nelle foto): al Casa Mora il La Scala supera per 8-1 il Sarzana B. Gara che è rimasta in equilibrio nel primo tempo con il vantaggio firmato da Giabbani, il pari di Beggi e la rete di Bagnoli a due minuti dalla prima sirena. Nella ripresa il Castiglione ha poi preso il largo, grazie ai gol di Stoduto, la doppietta di Bechini, ancora Giabbani e la doppietta di Sforzi. Domenica ancora turno interno contro il Camaiore.

Under 17 – 1 giornata – La Scala Castiglione-Sarzana B 8-1

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, (Andrea Asta); Lorenzo Rosadini, Massimo Staduto, Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Giabbani, Abramo Bechini. All. Massimo Bracali.

SARZANA B: Francesco Lagomarsini, (Alessandro Acanfora); Mattia Bologna, Riccardo Beggi, Luca Noè Beggi, Alessio Bissola, Lorenzo Bugliani, Matteo Boccardi. All. Nik Piccini.

Duccio Picci, (Tommaso Geraci); Helena Bendoni, Dario Mazzoni, Alessio Paccosi, Marco Zanaga, Elia Santiccioli, Maria Vittoria Pozzesi. All. Oscar Barbani.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (2-1) 2’35 Giabbani (C), 13’00 Beggi (S), 18’06 Bagnoli (C); st 2’14 Stoduto (C), 3’19 e 4’45 Bechini (C), 6’52 Giabbani (C), 13’57 e 19’07 Sforzi (C).