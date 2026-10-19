GROSSETO – Il Partito Democratico si prepara ad affrontare un periodo denso di impegni e iniziative. Al centro ci sono le prossime elezioni amministrative in Maremma e molta attenzione si concentra soprattutto sul capoluogo. Il voto di Grosseto ha un valore importante, non solo per la città e per il comune, ma per un intero territorio, per tutta la provincia. Su questa fase, molto intensa, abbiamo sentito il segretario provinciale del Partito Democratico, Giacomo Termine.

Segretario, come si sta preparando il PD alle prossime elezioni amministrative?

«Si è avviato un percorso di ascolto e confronto che coinvolge i circoli, gli amministratori, le forze politiche e civiche e le realtà rappresentative delle comunità. La Direzione provinciale del 24 ottobre sarà un passaggio importante: proporrò di avviare un lavoro comune, Comune per Comune, per far emergere le specificità e le priorità di ciascun territorio. Non esiste una proposta valida allo stesso modo dappertutto: dobbiamo partire dai bisogni concreti delle persone e costruire risposte adatte a ogni comunità».

Qual è il metodo e quale ruolo vuole svolgere il PD?

«Vogliamo seguire un criterio di merito: mettere al centro il progetto e individuare le persone più adatte a rappresentarlo e a farlo crescere. Il nostro obiettivo non è mettere in vetrina il PD o le sue personalità in funzione delle candidature. Vogliamo usare tutta la forza politica, organizzativa e territoriale del Partito Democratico per agevolare, aggregare e consolidare progetti di governo alternativi al centrodestra. Il PD deve esserne protagonista, lavorando per costruire alleanze ampie e proposte credibili, Comune per Comune».

Su quali contenuti volete costruire queste proposte?

«Vogliamo programmi con una matrice valoriale chiara, ma anche molto calati sui problemi quotidiani dei cittadini: il lavoro, i servizi pubblici, la sanità, le aree interne, la sicurezza, i giovani, la coesione sociale e la qualità dell’ambiente».

«La sanità è una priorità e rappresenta uno dei terreni su cui si misura il fallimento delle scelte del centrodestra al governo nazionale. La quota del Fondo sanitario nazionale sul PIL è passata dal 6,27% del 2022 al 6,14% del 2026; mantenendo il rapporto del 2022, il Servizio sanitario nazionale avrebbe avuto 18,8 miliardi di euro in più nel periodo 2023-2026. Anche sulla sicurezza a Grosseto il centrodestra ha fallito: dopo dieci anni di governo della città, molti cittadini non si sentono sicuri nelle proprie strade».

«Serve una proposta di governo che segni una discontinuità e sappia dare risposte concrete a queste questioni decisive. Dopo il percorso di confronto avviato con la Festa dell’Unità, il 25 ottobre, grazie al lavoro di Marco Simiani, terremo la Conferenza programmatica della città di Grosseto. Sarà utile a tutta la provincia: le priorità del capoluogo e quelle degli altri territori sono legate, e il confronto può contribuire a costruire una visione condivisa per l’intera Maremma».

Pensate di poter parlare anche agli elettori moderati e a chi si è allontanato dal voto?

«Stiamo consolidando un’alleanza larghissima di centrosinistra, dai moderati alle sigle della sinistra, che ha saputo prevalere anche nella difficile partita per l’elezione del presidente della Provincia. È un perimetro importante da cui partire. Il PD e i suoi alleati possono prevalere anche a Grosseto: per la prima volta dopo dieci anni di governo del centrodestra, si apre una concreta possibilità di cambiare la guida della città».

«Con la forza del programma vogliamo intercettare non solo le sensibilità moderate, ma anche coinvolgere tante persone che oggi sono indecise se andare a votare o che non votano da anni. La partecipazione e il coinvolgimento sono strumenti fondamentali: dobbiamo ascoltare i cittadini e renderli parte della costruzione dei progetti».

La vicenda della terna per la guida del Consorzio della Laguna è un esempio significativo. Mentre i cittadini aspettano soluzioni per la Laguna, il centrodestra porta avanti una partita che, a nostro giudizio, è segnata da logiche partitocratiche e personalistiche, senza un autentico percorso territoriale e di coinvolgimento. Non sono stati soltanto i partiti del centrosinistra a criticare il metodo, anche Alessandro Antichi, autorevole personalità dell’area moderata e del centrodestra grossetano, ha contestato il mancato coinvolgimento del territorio e le logiche di spartizione del potere. È una vicenda che mostra quanto sia necessario rimettere al centro l’interesse delle comunità.

La candidatura di Leonardo Marras è ancora al centro del dibattito. Come affrontate il tema?

«Le elezioni di Grosseto sono una priorità assoluta. Possono segnare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni e una svolta per la città, con un significato che riguarda anche l’intera provincia».

«La questione di Leonardo Marras è politicamente delicata. Il punto non è ridurre tutto alla domanda se si candiderà o meno: stiamo costruendo un percorso per individuare l’assetto migliore per vincere, valutando ogni aspetto. Il ruolo che Marras ricopre oggi nella Giunta regionale è importante per la Toscana del Sud e può essere un riferimento per portare avanti, anche in Regione, obiettivi di programma che riguardano i nostri territori. La decisione dovrà maturare dentro gli organismi del partito, attraverso un confronto serio e condiviso. E il confronto dovrà avere un respiro provinciale, perché questa scelta riguarda tutti i territori della provincia».