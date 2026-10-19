FOLLONICA – Aloha Beach conquista il titolo di Best Italian Beach e Best Beach 2026, il riconoscimento assegnato dalla redazione di Mondo Balneare nell’ambito della cerimonia che celebra le eccellenze del settore balneare italiano.

Un doppio traguardo che premia un percorso costruito nel tempo, fatto di impegno quotidiano, attenzione all’ospite e passione per l’accoglienza, e che consacra Aloha Beach tra le realtà di riferimento del panorama balneare nazionale.

Al centro del riconoscimento c’è il valore della tradizionale spiaggia all’italiana: un modello di ospitalità che ha contribuito a rendere celebre la costa italiana nel mondo. Una spiaggia capace di coniugare relax, comfort, sport, giochi e intrattenimento, con una particolare attenzione alle esigenze di famiglie, bambini, sportivi e amici a quattro zampe.

Per Aloha Beach, tuttavia, il premio rappresenta molto più di un risultato professionale. È la realizzazione di un sogno inseguito per anni, cresciuto attraverso il lavoro, i sacrifici e la determinazione di una squadra che ha saputo trasformare una visione in realtà.

«Una carissima amica, a ogni evento, ci dice con gioia: “Jacopo, ci hai regalato un sogno”. Oggi posso dire che quel sogno ce lo siamo regalati tutti noi di Aloha Beach. Lo abbiamo inseguito per anni e, finalmente, oggi è diventato realtà. È un’emozione difficile da descrivere, perché dietro questo risultato ci sono tante persone, tanto lavoro e una passione che non è mai venuta meno», racconta Jacopo D’Antoni.

«Un ringraziamento speciale va alla famiglia, pilastro fondamentale di questo percorso – dice Jacopo – A papà e mamma, che hanno insegnato il valore dell’impegno, della perseveranza e del duro lavoro; alla sorella, sempre presente e pronta a offrire il proprio sostegno; e a tutto lo staff, protagonista ogni giorno dell’accoglienza e della qualità del servizio offerto agli ospiti».

L’importanza della famiglia e del lavoro quotidiano

Un pensiero particolare è rivolto alla moglie Flora, presenza fondamentale dentro e fuori dall’azienda, e alla figlia Ludovica, attesa tra pochi giorni: una nuova gioia che si aggiunge a un momento già indimenticabile.

«Questo premio appartiene a tutti noi. A chi ha creduto nel progetto, a chi lavora ogni giorno al nostro fianco e a tutte le persone che ci hanno accompagnato e sostenuto. È un traguardo che ci rende orgogliosi, ma anche uno stimolo a continuare a crescere, senza perdere ciò che ci ha portati fin qui: l’amore per il nostro lavoro e per le persone», aggiunge Jacopo.

Dopo una breve pausa, Aloha Beach è già pronto a guardare avanti. La stagione 2027 porterà nuove idee, progetti e sorprese, con la volontà di continuare a offrire esperienze speciali e momenti da ricordare.

«Perché, per Aloha Beach, il risultato più importante non è soltanto conquistare un premio – ricorda Jacopo – ma continuare a trasformare ogni stagione in un sogno da vivere e condividere».