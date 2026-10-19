GROSSETO – Se Grosseto e Livorno si sono annullate con uno spettacolare 4-4 che la dice lunga su grinta e motivazione di entrambe, alla battistrada Spezia è bastato lo 0-1 a danno del Ravenna per aggiudicarsi il big match e andare in fuga. Il Grifone però può sorridere per esseri portato ad un punto dai romagnoli, secondi, oltre che per un’altra prestazione di qualità e cuore (foto di Paolo Orlando), in un terreno di gioco difficile.

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Grifone, dopo Livorno ad una passo dal secondo posto

La classifica dopo dieci giornate di campionato:

Spezia 28 punti; Ravenna 20; Grosseto 19; Reggiana 17; Guidonia Montecelio, Livorno, Pescara 16; Perugia, Torres 15; Latina 13; Vado, Atalanta U23, Campobasso 12; Forlì 11; Ostiamare 9; Pianese, Pineto 8; Sambenedettese, Gubbio 7; Vis Pesaro 4.

Foto di Paolo Orlando