GROSSETO – Allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore nel territorio comunale di Grosseto. La Protezione civile del Comune ha diffuso un avviso per martedì 20 ottobre, dalle 15 fino alla mezzanotte, invitando i cittadini alla massima prudenza, soprattutto durante gli spostamenti.

Secondo le previsioni, dal pomeriggio sono attese piogge e temporali sulla costa grossetana, localmente anche di forte intensità. Non si escludono nubifragi e precipitazioni particolarmente abbondanti concentrate in brevi intervalli di tempo, con il rischio di allagamenti improvvisi.

Vento forte: raffiche fino a 100 km/h

A preoccupare non sono soltanto le precipitazioni. Dalla seconda parte della giornata, e soprattutto in serata, è previsto un deciso rinforzo dei venti di Scirocco, con raffiche che lungo la costa potrebbero raggiungere gli 80-100 chilometri orari.

Le condizioni meteorologiche potrebbero provocare allagamenti localizzati, innalzamenti dei livelli dei fossi e dei corsi d’acqua minori, disagi alla circolazione e caduta di rami e alberi.

Le strade e i sottopassi a rischio allagamento

La Protezione civile comunale richiama l’attenzione su alcune zone particolarmente esposte agli allagamenti in caso di precipitazioni intense.

In particolare, nell’area urbana di Grosseto, le situazioni da monitorare riguardano:

I sottopassi di viale Sonnino

Il sottopasso di Barbanella

Via Monterosa, all’altezza della filiale del Monte dei Paschi

Via Emilia

L’invito è a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, evitando sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento. È fondamentale non attraversare, né in automobile né a piedi, strade e sottopassi invasi dall’acqua.

Attenzione anche a mercoledì 21 ottobre

Il peggioramento potrebbe non esaurirsi nella giornata di martedì. Anche mercoledì 21 ottobre è attesa una possibile ulteriore intensificazione del maltempo, con condizioni meteorologiche che saranno valutate attraverso i prossimi bollettini.

I livelli di allerta potranno quindi essere aggiornati sulla base dell’evoluzione delle previsioni.

La Protezione civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare tutte le necessarie misure di autoprotezione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Centro funzionale regionale della Toscana, le norme di comportamento della Regione Toscana e il comunicato del Comune di Grosseto.