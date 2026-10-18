BAGNO DI GAVORRANO – Finisce 1-1 il big match fra la seconda Follonica Gavorrano e la leader Prato.

Al Malservisi-Matteini, sopo appena un minuto i locali ci provano con Pino, che stacca di testa su cross di Pellegrini dalla destra, ma l’impatto è impreciso e il pallone è facile preda del portiere.

Al 7′, dopo una fase di studio, Presta scappa sulla destra e mette una palla in mezzo su cui non riesce ad avventarsi nessuno compagno.

Al 13′ un altro cross velenoso di Pellegrini si indirizza verso la porta dopo una deviazione, Ribero si deve impegnare per neutralizzare la palla diretta verso lo specchio.

Poco dopo si fa vedere anche Verde con una conclusione che viene deviata in corner dal muro biancorossoblù.

Segue un prima frazione attenta e ragionata da parte delle due squadre, che non si risparmiano ma che arrivano all’intervallo senza creare ulteriori pericoli nell’area avversaria, se non con una conclusione dalla distanza di Lattarulo al 43′ su cui comunque Lastoria è pronto.

Senza recupero le due formazioni vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa il Prato effettua subito due cambi, mentre la prima occasione la crea il Follonica Gavorrano al 7′, il tiro-cross basso di Pellegrini termina tra le braccia del portiere.

Un minuto più tardi Andreoli mette una bella palla in mezzo per Pino, che di testa stacca bene ma la palla esce di poco a lato. Poco dopo ancora Pino di testa sul traversone di Guerrini, questa volta alto.

Al 12′ pericolo per la porta biancorossoblù, Verde calcia al volo una palla vagante e trova l’esterno della rete.

Il Follonica Gavorrano recupera palla sulla trequarti e trova il vantaggio al 16′ con Pino, che deposita in rete su un cross di Pellegrini sporcato dal portiere.

Vantaggio che dura però solo due minuti, perché Pucci su una palla vagante in area trova una conclusione che si indirizza verso la porta. L’arbitro concede il gol nonostante il rinvio dubbio di Biancon, secondo il direttore di gara avvenuto dentro la porta.

La ripresa è vivace. Al 20′ Presta si accentra e tira, palla deviata in angolo da un difensore ospite. Sul corner Pino stacca di testa ma non trova la porta.

Poi al 23′ ci prova il Prato su calcio d’angolo, l’incornata di Verde termina fuori.

Semirovesciata di Presta alla mezz’ora, Ribero blocca, mentre dall’altra parte due minuti più tardi Benedetti di testa va vicino al gol, palla salvata da un grande intervento di Lastoria.

Al 43′ buona occasione per i biancorossoblù, con Pellegrini che va al tiro da fuori dopo un’azione insistita, ma non trova la porta.

Allo scadere il team minerario usufruisce di un calcio d’angolo, Mutton riceve palla ma non riesce a battere a rete.

È l’ultima occasione, al triplice fischio le due squadre terminano sull’1-1 e si dividono la posta in palio.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino, Presta (37′ st Masoni), Mutton, Pellegrini, Andreoli (27′ st Pescicani), Ceccuzzi (33′ st Proietti), Ferretti (33′ st Croce), Guerrini (33′ st Biagioni). A disposizione: Voda, Marino, Calvi, Lorenzi. All. Manni.

PRATO: Ribero, Eleuteri (1′ st Greselin), Zanon, Risaliti, Fiorini (37′ st Barranca), Polvani, Verde (27′ st Benedetti), Marzierli (21′ st Caon), Sermenghi (1′ st Pucci), Lattarulo, Karim. A disposizione: Furghieri, Spinozzi, Giacomelli, Panizzi. All. Dal Canto.

ARBITRO: Cornel Pal di Roma 1. Assistenti Chamchi di Savona e Iozzia di Roma 1.

MARATORI: 16′ st Pino, 18′ st Pucci.

NOTE: Spettatori: 637. Ammoniti Fiorini, Karim, Polvani. Recuperi 0+4.