GROSSETO – Il palo della luce in via Cherubini abbattuto lo scorso marzo da un albero è ancora a terra, sul marciapiede, a quasi sette mesi di distanza. A segnalarlo è un residente, che ha inviato alla redazione una foto scattata il 17 ottobre.
L’albero crollato a marzo
Il 28 marzo un albero era crollato in via Cherubini, in zona via Leoncavallo, finendo su due auto parcheggiate e abbattendo un palo della luce. Non risultavano persone ferite, ma i danni ai mezzi erano significativi. Erano intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza l’area, insieme alla Polizia municipale, che aveva chiuso la strada e gestito la viabilità.
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La foto del residente
Nell’immagine, riferisce il residente, si vedono il palo spezzato, il basamento aperto, detriti e un cartello provvisorio con del nastro. Il marciapiede è ostruito e per i pedoni c’è il rischio di inciampare. Il residente ha chiesto di non essere citato e si è detto disponibile a inviare altre foto e a indicare il punto esatto.
La segnalazione al Comune
La sera del 17 ottobre il residente ha inviato una segnalazione formale al Comune di Grosseto tramite posta elettronica certificata.