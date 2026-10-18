MONTE ARGENTARIO. Un dolce casalingo della tradizione argentarina, cotto con l’apposito ferro e modellato a mano secondo un’antica usanza. I Giardoni di Porto Ercole sono fragranti cialde all’anice e mistrà che con ogni assaggio ci fanno fare un viaggio tra storia, influenze napoletane e antiche tradizioni.

Ci porta alla scoperta di questo dolce unico, una guida d’eccezione: la ricercatrice Cinzia Bolognesi Piani.

Nata a Grosseto nel 1957, Cinzia Bolognesi Piani si forma inizialmente come musicista, diplomandosi in flauto traverso, e per oltre quarant’anni insegna Educazione musicale nelle scuole di Porto Santo Stefano. Entrata nel 2012 nell’Aici (Associazione insegnanti di cucina italiana) e armata di passione, inizia un rigoroso percorso di ricerca e finisce per abbracciare definitivamente il mondo della cucina. Oggi è un’affermata autrice per Innocenti Editore con tre libri all’attivo. L’ultimo: “Le cucine meticce della Maremma” (2025), ed è attualmente al lavoro sul suo quarto.

Oltre alla scrittura, Cinzia è uno dei volti della Maremma a essere apparsi in tv: per quattro stagioni è stata ospite fissa della storica rubrica “Eat Parade” su Rai 2 con Bruno Gambacorta, e interviene regolarmente in emittenti locali come voce autorevole per la storia gastronomica maremmana.

Ora però, veniamo alla ricetta.

I Giardoni di Porto Ercole: la ricetta

Ingredienti

1 litro di mistrà ,

, 1 kg di zucchero semolato ,

, poco pepe nero ,

, 50 g di anice in grani ,

, 2 kg di farina 00.

Preparazione

Sulla spianatoia impastare la farina, precedentemente setacciata, con lo zucchero, il pepe, i grani di anice e il mistrà. Lavorare accuratamente l’impasto fino a ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato.

Formare quindi dei filoncini e dividerli in piccole porzioni della grandezza di una noce.

Riscaldare molto bene l’apposito ferro decorato e, una alla volta, pressarvi le porzioni di impasto, cuocendo i Giardoni fino a ottenere cialde sottili e ben cotte.

Quando sono ancora caldi e malleabili, piegarli nella forma desiderata e lasciarli raffreddare, affinché mantengano la forma.

Storia della ricetta: il mistero del nome “Giardoni” e il confine tra sacro e profano

I Giardoni di Porto Ercole sono un autentico tesoro della pasticceria casalinga locale. «Queste cialde all’anice, tradizionalmente preparate per le grandi feste religiose e per i rinfreschi di battesimi, comunioni e matrimoni, non sono mai entrate nei circuiti commerciali, rimanendo un segreto custodito nelle cucine delle famiglie», racconta Cinzia Bolognesi Piani.

«I Giardoni di Porto Ercole sono cialde tradizionali strettamente legate ai festeggiamenti familiari e religiosi (matrimoni, battesimi, comunioni), solitamente gustate da sole o accompagnate da un bicchiere di vino dolce», riferisce Piani.

Ma perché si chiamano proprio “Giardoni”? «L’origine di questo nome è un affascinante indizio storico. Il termine “Giardone” o “Giardoni”, infatti, non appartiene al tipico vocabolario dialettale maremmano – ricorda la ricercatrice – Presentano forti analogie con i Cialdini del Tufo di Sorano, Pitigliano e Manciano, distinguendosi per l’uso del liquore mistrà e di un pizzico di pepe nero. Nonostante il nome “cialdini” e possa essere accostabile a “cialdoni” e di conseguenza “giardoni”, la fonetica e la radice linguistica dei secondi risultano però più assimilabili a forme del Sud Italia. Questo dettaglio linguistico si sposa perfettamente con la storia di Porto Ercole: durante l’epoca dello Stato dei Presidi (1557-1801), il promontorio subì una forte influenza da parte del Regno di Napoli».

«La conferma di questa “paternità” culturale e linguistica partenopea arriva anche dalla letteratura gastronomica: il celebre cuoco napoletano Vincenzo Corrado, già nel passato, descriveva una tecnica per realizzare dei “cialdoni” a base di anice e cotti con un ferro caldo, esattamente come i Giardoni argentariani – ricorda Piani – inoltre, il termine “Napolitaner” viene ancora usato per indicare dolcetti fatti di sottilissime cialde. È quindi altamente probabile che il nome “Giardoni” sia una declinazione o un adattamento locale di antichi termini importati dalle guarnigioni o dalle famiglie del Sud Italia stanziatesi a Porto Ercole, e che la comunità locale ha poi fatto profondamente propri».

La forma è una scelta non solo estetica. «Oltre al nome, i Giardoni nascondono un profondo significato simbolico legato alla loro forma – conclude Piani – L’impasto di base, farina e liquidi, è del tutto simile a quello utilizzato per le ostie della liturgia cattolica. In una società profondamente religiosa, era fondamentale che il dolce destinato a un consumo “profano” (feste e banchetti) non potesse in alcun modo essere confuso con l’Ostia Consacrata. Per questo motivo, le massaie non lasciavano mai le cialde completamente piatte e distese: approfittando del calore appena uscite dal ferro, le piegavano e le arrotolavano, creando una distinzione netta e visibile tra il momento del Sacro e quello della Festa».