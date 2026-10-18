MASSA MARITTIMA – La foto di oggi della nostra rubrica Maremma com’era arriva da Massa Marittima.

Quella ritratta è la classe 4 sezione A dell’istituto Minerario di Massa Marittima. Con i ragazzi in posa per la foto l’insegnante, ingegner Profazio. La foto (scattata dallo studio fotografico Bruno) è del 1963.

Ci sono i ragazzi in posa per la foto e quelli più monelli. come quello che fa le corna al compagno accosciato. Non sappiamo i nomi degli studenti.

Riconoscete qualcuno? Fosse anche il bambino che spunta da una finestra dietro i ragazzi? Qual era il nome del prof Profazio? e dei ragazzi?

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era