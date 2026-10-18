CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Niente da fare per la Blue Factor al Casa Mora: nel derby di ritorno, nella quinta giornata della Skate Italia Trophy, l’Innocenti Costruzioni supera con un gran secondo tempo il Castiglione per 7-2. Gli azzurri di Enrico Mariotti si qualificano alle finali della competizione in programma il prossimo giugno.

Nel Castiglione esordio stagionale per Leonardo Amato e Oscar Lasorsa, mentre fuori rimane Mattia Maldini. Praticamente al completo il Follonica. Davanti a una buona cornice di pubblico, l’avvio è equilibrato. La gara si sblocca al 9′. Munnè vede l’inserimento in area centralmente di Mas e il tocco del giovane argentino al volo non lascia scampo a Saitta, 1-0. Il Castiglione tenta di replicare, ma il Follonica raddoppia al 13′. Da dietro porta l’assist di Tabarelli è perfetto e Munnè gira al volo e insacca incrociando, 2-0. La Blue Factor si scuote e l’ingresso di Amato e Lasorsa cambiano momentaneamente l’inerzia della partita. Proprio Amato cannoneggia da destra, Mugnaini non riesce a trattenere. 2-1. Tre minuti dopo mischia in area, Lasorsa è fermato da Mugnaini ma la steccata vincente è ancora di Amato, 3-2. La partita si incattivisce ma il risultato nonc ambia fino all’intervallo.

L’inizio della ripresa è di marca Follonica. Alla prima azione, il Castiglione contesta per un fallo non fischiato, ci pensa Claudio Bracali a battere Saitta per il 3-2 dopo 10 secondi. E’ il gol che di fatto spezza la gara. Cabella e Francesco Banini, che raddoppia per proteste, si prendono il blu. Raffaelli stende Munnè e sulla punizione di prima Dadda Banini segna il 4-2. Anche Escobar prende un blu, e poco dopo tocca anche a Lasorsa. Non è finita perchè anche Claudio Bracali che commette fallo su Equibel va in panca puniti. In inferiorità numerica Tabarelli mette dentro il 5-2, e replica al 13′ per il 6-2. Nel finale nuovo blu a Escobar, fallo su Francesco Banini e nell’ultimo minuto il 10° fallo castiglionese porta al tiro libero Francesco Banini, che piazza il rasoterra per il definitivo 7-2.

Skate Italia Trophy G.5 Blue Factor Castiglione-Innocenti Costruzioni Follonica 2-7

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Raffaello Ciupi); Samuel Leonardo Amato, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernadez, Alex Raffaelli, Diego Bracali, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA: Marco Mugnaini (Alessandro Grossi); Davide Banini, Francesco Banini, Jan Munne Mas, Lucas Ezequiel Tabarelli Lobos, Francisco Alejandro Mas Paez, Claudio Bracali, Alberto Cabiddu, Francesco Margheriti. All. Enrico Mariotti.

ARBITRI: Matteo Galoppi di Follonica e Alessandro Gadaleta di Giovinazzo.

RETI: pt (2-2) 9’35 Mas (F), 10’41 Munne (F), 13’28 e 16’46 Amato (C); st: 0’10” Bracali (F), 5’10 pp D.Banini (F), 9’28 e 13’42 Tabarelli (F), 24’03 pp F.Banini (F).