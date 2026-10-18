GROSSETO – La laguna di Orbetello è un patrimonio di tutta la provincia di Grosseto e della Toscana, e la sua salvaguardia è una responsabilità comune. Lo ricorda il presidente della Provincia Francesco Limatola, in vista dell’avvio operativo del consorzio per la gestione della laguna.

«Una responsabilità comune»

«La laguna di Orbetello è un patrimonio di tutta la provincia di Grosseto e della Toscana. La sua salvaguardia rappresenta una responsabilità comune, che richiede collaborazione tra istituzioni, continuità nell’azione e competenze adeguate alla complessità dei problemi da affrontare», sostiene Limatola.

Il ruolo della Provincia

«La Provincia, pur non avendo competenze dirette sulla gestione della laguna – ricorda Limatola – ha scelto di essere protagonista del percorso che ha portato alla legge istitutiva del consorzio, incontrando i parlamentari del territorio e contribuendo alla sua definizione. Abbiamo poi voluto aderire al consorzio, assumendo anche un impegno economico per sostenerne il funzionamento. Lo abbiamo fatto perché consideriamo la tutela della laguna una questione che riguarda l’intera comunità provinciale».

Per il presidente la nascita del consorzio è un passaggio fondamentale per dare stabilità alla gestione e affrontare criticità che il territorio conosce da decenni.

«Abbiamo un’occasione storica – sottolinea Limatola – per mettere insieme responsabilità, risorse e conoscenze e provare a dare risposte durature ai problemi della laguna. Tutte le istituzioni coinvolte devono contribuire affinché questo strumento possa funzionare e produrre risultati concreti».

Le nomine: «Il merito deve guidare le decisioni»

In questo quadro, per Limatola anche le nomine hanno un valore decisivo. «La politica deve alzare lo sguardo e orientare le proprie scelte all’interesse generale – sostiene –. Occorrono figure di alto profilo, con competenze ed esperienza coerenti con i requisiti previsti dallo statuto e con le responsabilità da assumere. Il merito, la preparazione e l’autorevolezza devono guidare le decisioni, senza far prevalere criteri di appartenenza politica».

È un principio che la Provincia intende applicare nella designazione di propria competenza nel comitato scientifico. «Individueremo – prosegue Limatola – una personalità di alto profilo proveniente dal mondo universitario, perché riteniamo che il contributo della ricerca e della conoscenza scientifica sia essenziale per affrontare una realtà ambientale così complessa».

L’appello al ministero dell’Ambiente

L’appello conclusivo del presidente è rivolto al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. «Al ministero cui compete la nomina dell’amministratore unico, secondo il percorso previsto – conclude Limatola – chiediamo di dare l’esempio, traducendo nelle scelte i principi e i requisiti che sono alla base del consorzio. Una responsabilità che deve unire tutte le istituzioni coinvolte: mettere questo organismo nelle migliori condizioni per lavorare al servizio della laguna e delle comunità che la vivono».

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