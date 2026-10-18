Foto di repertorio

GROSSETO – Giornata storica per l’arco maremmano. Due atleti della Compagnia Maremmana Arcieri “Giovanni dalle Bande Nere”, sono stati convocati dalla FITARCO/CONI per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026: Niccolò Mazzuoli, in gara con la maglia della Nazionale Giovanile Italiana di arco ricurvo, e Mattia Menditto, convocato come riserva. Due arcieri della stessa Compagnia, insieme: un risultato straordinario per un club della Maremma.

Per la prima volta nella storia un evento olimpico a cinque cerchi sarà ospitato nel continente africano. Il programma comprende 25 sport e, per il tiro con l’arco, tre gare del ricurvo: individuale maschile, individuale femminile e mixed team. Niccolò gareggerà in tutte e tre le competizioni insieme a Matilde Manini degli Arcieri Voghera (è stata convocata come riserva femminile, anche Rachele Bandierini appartenente alla ASD Malin Archery Team), seguiti dal Direttore Tecnico della Nazionale Giovanile ricurvo, Matteo Bisiani. I due azzurrini affronteranno altri 62 arcieri.

I Giochi si svolgeranno dal 31 ottobre al 13 novembre. Le gare di tiro con l’arco sono in programma dal 6 al 10 novembre all’Abdoulaye Wade Stadium di Diamniadio, a circa 30 km da Dakar. Le medaglie verranno assegnate domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 novembre.

Il presidente Stefano Mazzi esprime grande soddisfazione, condivisa da tutta la Compagnia, per una doppia convocazione che premia l’impegno, la passione e il lavoro quotidiano di atleti, tecnici e dirigenti, e porta il nome della Maremma sul palcoscenico olimpico.