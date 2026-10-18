FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Grosseto, grazie a un tranquillo 0-14 alla pista Antonio Armeni, a spese dei giovanissimi del Follonica Hockey, stacca il lasciapassare per la seconda fase di Coppa Italia. Saranno gli ultimi 100′ a stabilire la classifica finale.

Sabato sera al Capannino, come da pronostico, il quintetto biancorosso s’impone con un filo di gas dando ancora una volta un minutaggio importante per quelle che sono considerate le seconde linee. Grande protagonista in casa maremmana Tommaso Giusti, che ha infilato nella porta avversaria addirittura sei palline. Una giornata da ricordare, insomma per l’esterno classe 2007.

Mister Massimo Mariotti si presenta al duello del Capannino con uno “starting five” che comprende Squarcia, Giusti, Brunelli, Bianchi e Perfetti. In panchina c’è anche Alessio Tonini, classe 2012, al quale Mariotti ha fatto un bel regalo per il 14° compleanno, la convocazione in prima squadra. Tra l’altro una chiamata meritata per un giovanissimo di belle promesse (ha esordito nella U17 con un poker) e che ha fatto subito vedere di che pasta è fatto.

Al Circolo Pattinatori bastano 35 secondi per sbloccare il risultato, con Tommaso Giusti che batte Alessandro Del Viva. Al settimo, nel giro di cinque secondi, i biancorossi chiudono i conti con le reti di Brunelli e Giusti. I Pattinatori giocano sul velluto, contro un avversario giovanissimo e inesperto E’ Emanuele Perfetti a calare il poker all’alba del dodicesimo minuto, seguito a ruota da Giusti e Bianchi. Al 16′ c’è gloria anche per il baby Tonini, al suo primo centro con i grandi.

Il C.P. affonda con facilità e prima della fine ci sono altre tre marcature (due di Giusti e una di Brunelli), per andare al riposo sul 10-0. Nella ripresa il Grosseto rallenta il ritmo, fa ruotare tutta la panchina e alla fine, grazie alla doppietta di Giabbani e alle reti di Giusti e Bianchi arriva un sonoro 14-0.

Iren Follonica-C.P. Grosseto 0-14 (p.t. 0-10)

IREN FOLLONICA: Alessandro Del Viva, Roberto Del Viva; Donati, Barbato, Flavio Del Viva, Marengo, Muzhaqi. All. Fabio Bellan.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Tonini, Paghi, Giusti, Brunelli, Bianchi, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: nel p.t. 0’35 Giusti, 6’08 Brunelli, 6’57 Giusti, 11’59 Perfetti, 12’39 Giusti, 16’55 Bianchi, 15’06 Tonini, 17’51 Brunelli, 23’41 Giusti, 24’12 Giusti; nel s.t.4’55 Giabbani, 7’33 Giabbani, 13’08 Giusti, 22’11 Bianchi.