GROSSETO – Vendemmia prima, raccolta delle olive poi: prodotti differenti, medesime dinamiche.

Nel panorama economico globale, la delocalizzazione è stata per anni la risposta standard delle imprese italiane per aggirare i costi: se produrre qui è troppo oneroso, si sposta la fabbrica all’estero. In agricoltura, però, questo non si può sempre fare. Non si possono impacchettare i filari di produzioni tipiche e trasferirli altrove: il legame con la terra è il cuore stesso della denominazione e la garanzia del prodotto.

Non potendo portare i vigneti all’estero, è successo il contrario: è l’estero che è stato accolto in Italia per raccogliere l’uva locale. O le olive, come anche i pomodori, e così è avvenuto con altre produzioni agricole.

Anche in Maremma, la carenza di manodopera locale per la vendemmia e altre raccolte non è più una novità, così come non lo è la massiccia presenza di braccianti stranieri nei campi. Quello che fino a poco più di un decennio fa era il classico lavoro di fine estate per molti studenti della provincia di Grosseto, un modo per guadagnare i primi risparmi prima del rientro a scuola o all’università, oggi viene sistematicamente evitato dai giovani del posto.

Sia per lo stipendio ricevuto, sia per la tendenza a indirizzare i giovani verso percorsi di studio spesso prettamente teorici, considerati una forte garanzia di riscatto sociale, finendo per snobbare i mestieri più pratici. Creando così il cosiddetto “mismatch occupazionale” (mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro) che lascia scoperte figure professionali essenziali e manuali, spesso tanto introvabili dalle imprese quanto strategiche. Non certo solo in agricoltura.

La forbice economica: carovita e la fuga in Francia

La ragione principale di questo progressivo allontanamento, guardandosi intorno, sembrerebbe principalmente economica. Negli ultimi anni il costo della vita è schizzato alle stelle, ma le retribuzioni agricole provinciali (e non solo, verrebbe da dire) sono rimaste sostanzialmente al palo, muovendosi mediamente tra gli € 7,50 e gli € 8,50 netti all’ora per livelli di ingresso nel contratto di riferimento. Cifre che i giovani locali ritengono ormai del tutto insufficienti a fronte di un lavoro fisicamente usurante svolto sotto il sole.

La conseguenza diretta è una vera e propria fuga oltreconfine. Alcuni ragazzi della provincia partono per fare la vendemmia in Francia, attratti da una combinazione di fattori introvabile in Italia:

Salari minimi garantiti nettamente più alti di quanto viene offerto in media in Italia;

nettamente più alti di quanto viene offerto in media in Italia; Benefit aziendali diffusi, come il vitto e l’alloggio inclusi nella trasferta.

Cosa che è venuta meno in questi ultimi anni (dal 2025) è l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati. Per la prima richiesta in particolare, bastava dimostrare di aver fatto la vendemmia regolarmente all’estero, anche solo per un breve periodo, per ottenere un sussidio al rientro in Italia. Una sorta di paradosso burocratico in cui lo Stato italiano perdeva manodopera (e relative tasse sulla produzione) e, in più, si trovava a pagare un sussidio a chi aveva lavorato fuori e rientrava.

Questo meccanismo, spesso abusato e forse anche per questo rivisto, è stato recentemente cancellato dalla Legge di Bilancio, ma l’attrattiva delle paghe estere resta fortissima.

C’è anche chi punta ancora più lontano e sceglie invece l’Australia, sfruttando i visti per coprire le stagioni di raccolta nell’altro emisfero, dove i salari e le tutele per i lavoratori stagionali offrono margini di risparmio probabilmente impensabili nelle campagne maremmane.

Dalla flessibilità al labirinto: la parabola dei voucher

Per capire quando ha iniziato a rompersi per bene il “giocattolo” della manodopera locale, bisogna guardare indietro di qualche anno. Tra il 2012 e il 2015, il lavoro dei giovani nelle vigne era trainato dal sistema dei vecchi voucher (i buoni lavoro).

Il funzionamento era semplicissimo ed estremamente rapido: il viticoltore comprava i pacchetti di buoni e, poco prima di mandare il ragazzo nel filare (ma anche dopo), bastava un rapido Sms all’Inps con i dati fiscali e l’orario di inizio prestazione per essere al 100% in regola. Il reddito da voucher non si sommava ai redditi familiari e non gravava sul modello 730 dei genitori, salvaguardando le detrazioni fiscali.

Il sistema è stato però travolto da utilizzi distorti: c’è chi attivava un solo voucher via sms per la prima ora della giornata per coprire l’eventuale controllo ispettivo, lasciando le restanti ore in nero. La reazione del legislatore non è stata l’abolizione totale nel settore agricolo, ma una rigida regolamentazione.

Oggi i contratti occasionali impongono comunicazioni preventive rigidamente legate alla persona e vincoli burocratici stringenti. Una “complicazione” tecnica che ha scoraggiato piccoli datori di lavoro, preferendo abbandonare lo strumento.

A questo si aggiunge il fattore climatico: le vendemmie, a causa delle temperature estreme, si sono progressivamente anticipate alla metà o alla fine di agosto, sovrapponendosi al picco delle vacanze estive o delle sessioni d’esame dei ragazzi.

Dove possibile, la tecnologia ha fatto il resto: le aziende che hanno potuto investire nella raccolta meccanizzata delle uve hanno eliminato del tutto la necessità di contrattare grandi squadre di raccoglitori manuali.

Il vicolo cieco e la trappola generazionale

Dal punto di vista dei datori di lavoro, la narrazione cambia segno. Gli imprenditori maremmani e non solo lamentano spesso un aumento verticale dei costi di produzione (vetro, energia, logistica) a fronte di prezzi delle uve imposti al ribasso dalla Grande distribuzione organizzata (Gdo). Molti lamentano anche una bassa produttività iniziale dei giovani, non abituati ai ritmi della terra.

Per mantenere bassi i costi, il settore ha così spalancato la porta a scappatoie contrattuali grigie o a derive illegali.

Come l’abuso degli stage, con i quali i giovani, in particolare gli studenti di agraria o enologia, hanno testimoniato in varie località d’Italia e su varie testate di trovarsi a lavorare a tempo pieno in cantina durante la vendemmia sotto forma di tirocini curriculari o extracurriculari, a fronte di rimborsi spese minimi se non nulli.

Decisamente non sconosciuto anche il “dumping sociale” del caporalato. La carenza di manodopera italiana nelle vigne della Maremma non ha fermato la produzione del vino, ma ha appaltato il sacrificio a terzi.

Laddove non c’è meccanizzazione, il vuoto è stato a volte colmato da subappalti non sempre chiari e dalla piaga del caporalato. Un ricorso a manodopera straniera che ha scalzato quella locale e che non è guidato da decisioni politiche o dai governi di turno, ma dalle pure dinamiche del profitto: si preferisce il bracciante straniero ricattabile, spesso privo di documenti stabili, che accetta tariffe da fame pur di lavorare.

I casi giudiziari e i blitz ispettivi registrati recentemente anche nella provincia di Grosseto (con tassi di irregolarità allarmanti nelle vigne) sembrano confermare un sistema che ha trovato una risposta illegale alla carenza di braccia locali.

A confermare questa tendenza a livello scientifico e numerico è lo studio europeo istituzionale “Made in Italy: is excellence without exploitation possible?” ovvero “Made in Italy, l’eccellenza senza sfruttamento è possibile?” pubblicato dal Migration Policy Centre dell’Istituto Universitario Europeo.

L’analisi evidenzia come su poco più di un milione di lavoratori agricoli in Italia, ben il 36% sia composto da cittadini extracomunitari e il 10% da comunitari, stimando che almeno 230.000 persone lavorino in condizioni di totale irregolarità.

La Toscana non fa eccezione: qui oltre il 40% dei 58.000 lavoratori agricoli è straniero e il 90% è legato a contratti a termine. Lo studio mette in luce come il sistema dei visti stagionali (il Decreto Flussi, le cui quote per i lavoratori stagionali sono state alzate dal governo dalle 19.000 nel 2019 a 89.000 nel 2024) presenti falle strutturali.

Come il fatto che questo sistema permetterebbe la chiamata solo di chi è ancora all’estero, non dei già residenti in Italia. Spingendo chi arriva da Paesi a volte anche molto lontani a rimanere in Italia come irregolare alla scadenza del contratto perché impossibilitato a pagarsi poi il viaggio di ritorno, finendo con buona probabilità nella rete dello sfruttamento.

Cambiare rotta è possibile?

Oggi le aziende agricole si trovano davanti a un bivio per attirare personale. Da un lato ci sono gli imprenditori che scelgono la trasparenza totale, offrendo contratti regolari e maggiorazioni per gli straordinari, scontrandosi comunque con la difficoltà di reperire operai italiani nei filari.

Dall’altro, si fa strada la “vendemmia turistica”. Con iniziative come “Vignaioli per un giorno” che trasformano la raccolta manuale in un’esperienza ricreativa, in cui sono gli ospiti a pagare la cantina per provare l’ebbrezza di raccogliere i grappoli. Una soluzione suggestiva per il marketing, ma che difficilmente potrà risolvere il problema strutturale di un’eccellenza agroalimentare che fatica a pagare dignitosamente chi la terra la lavora sul serio.

La soluzione non può essere solo l’attesa di un nuovo decreto flussi o la speranza che i giovani tornino improvvisamente ad accettare la fatica per pochi euro.

Se il problema alla radice sono i prezzi bassi imposti dai grandi distributori, una soluzione possibile alla quale guardano alcuni produttori è l’unione tramite consorzi di tutela locali che promuovano “patti di filiera” etici, che impongano un prezzo minimo di acquisto delle uve capace di coprire i costi reali di una manodopera regolarmente e dignitosamente retribuita.

Un’altra via d’uscita sperimentata e possibile in alcune zone della Maremma non ancora raggiunte, potrebbe essere lo sviluppo di cooperative di servizi e macchinari in comune tra produttori vicini. Questo permetterebbe di ridurre il bisogno di manodopera d’urgenza a fine agosto e, al contempo, di trasformare i pochi operai necessari da “raccoglitori stagionali precari” a tecnici specializzati e stabilizzati tutto l’anno per la gestione delle vigne. Consorziando i costi di macchinari spesso anche molto onerosi.

Per riavvicinare i giovani locali alla terra e al lavoro anche in agricoltura, c’è chi pensa di introdurre bonus legati alla produttività giornaliera, garantire il vitto come succede in alcuni paesi esteri o facilitare i trasporti verso le vigne. Piccoli passi che possono fare la differenza.

Esperienze come la “vendemmia turistica” dimostrano che l’interesse intorno al vino è rimasto comunque altissimo. Il mondo agricolo, soprattutto in periodi di crisi di manodopera locale, forse non può esimersi da vagliare le varie possibilità che possono permettere intercettare questo entusiasmo. Non per cercare clienti paganti che sostituiscano i braccianti, ma per restituire prestigio sociale, contratti trasparenti e la giusta dignità economica a un mestiere antico che è spesso evitato perché considerato poco dignitoso.