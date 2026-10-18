FOLLONICA – Il Partito democratico di Follonica chiede all’assessore Giorgio Poggetti e al sindaco Matteo Buoncristiani una presa di distanza chiara. Il motivo è la risposta «ti amo» che, secondo il Pd, l’assessore avrebbe dato a un commento con espressioni razziste comparso sotto un suo post.

Il commento sotto il post

Sotto un post di Poggetti, scrive il Pd, compare un commento che definisce «zecca rossa» una donna intervenuta nella discussione e «bestie africane» alcune persone, e che arriva ad auspicare che qualcuno venga aggredito e umiliato pubblicamente. «Parole vergognose. Che non lasciano spazio a interpretazioni», sostiene il partito.

Nel commento, che usa parole estremamente violente e riprovevoli, e che tagga proprio Poggetti si legge: “Questa sta veramente male, parla di post acchiappalike quando commenta, facendo il bastian contrario su tutto, su un post che denigra. Punto due non si sente sicura, ma è una di quelle zecche rosse che tutela sti fenomeni anzi Bestie africane. Purtroppo toccherebbe ogni tanto trovarne uno di questi e farlo ritrovare in un certo modo in mezzo alla piazza“.

La risposta dell’assessore

«A lasciarci ancora più sconcertati – scrive il Pd – è la risposta dell’assessore a chi ha scritto quelle parole: ‘ti amo’. Non una presa di distanza. Non una condanna. Non un richiamo al rispetto».

«Un assessore comunale rappresenta un’istituzione – prosegue il partito –. Si può discutere di sicurezza, immigrazione, legalità. Si possono avere idee profondamente diverse. Ma il razzismo e l’incitamento alla violenza non sono opinioni politiche da blandire per raccogliere qualche consenso. E, quando se ne è testimoni, vanno fermate e condannate. Non possiamo accettare che chi ha responsabilità amministrative tratti tutto questo come una simpatica conversazione tra amici».

Le domande a Poggetti e al sindaco

Il Pd si rivolge poi direttamente ai due amministratori. «Assessore Poggetti, trova davvero così divertenti quelle parole? È questo il linguaggio che ritiene accettabile nel dibattito pubblico della nostra città?». E al sindaco Buoncristiani: «Cosa pensa di quanto accaduto? Ritiene accettabile che un componente della sua giunta risponda in questo modo a chi utilizza espressioni razziste e richiama apertamente la violenza?».

La richiesta

«Ci aspettiamo una presa di distanza chiara e inequivocabile da quelle espressioni, una spiegazione da parte dell’assessore e una posizione altrettanto chiara da parte del sindaco – conclude il Pd di Follonica –. Gli amministratori devono contrastare l’odio, non fargli l’occhiolino».

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