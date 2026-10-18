GROSSETO – Il 19 ottobre 1986 il Grohe BBC Grosseto conquistava il primo scudetto della sua storia, superando i Pirati di Rimini per 7 a 2 nella decisiva gara 7. Alle 18:36 di quella domenica, la squadra guidata dal manager Vic Luciani regalava alla città un successo indimenticabile, accolto con entusiasmo dalle migliaia di tifosi che avevano seguito i biancorossi in trasferta e da un’intera comunità pronta a festeggiare il ritorno dei propri campioni.

A quarant’anni di distanza, Grosseto ricorda una delle pagine più significative della propria storia sportiva. “Quello scudetto rappresenta molto più di una vittoria – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È il simbolo di una città che ha saputo riconoscersi nella propria squadra, condividendone sacrifici, passione e successi. Un’impresa che appartiene alla memoria collettiva di Grosseto e che ancora oggi ci rende orgogliosi della nostra tradizione sportiva”.

Un legame, quello tra Grosseto e il baseball, che ha contribuito a rendere la città un punto di riferimento nazionale per questa disciplina, come ricordato anche dal presidente della Federazione Italiana Baseball Softball, Marco Mazzieri, nel suo messaggio dedicato alla ricorrenza.

“Celebrare questo anniversario significa rendere omaggio ai protagonisti di una stagione straordinaria e ricordare quanto lo sport sia parte integrante dell’identità grossetana – sottolinea l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Il nostro territorio custodisce una tradizione importante, che merita di essere valorizzata e trasmessa alle nuove generazioni”.

Proprio con l’obiettivo di mantenere viva questa memoria, il prossimo 30 ottobre alle 17, nella sala consiliare del Comune, si terrà un incontro celebrativo aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno ripercorsi i momenti di quella storica vittoria attraverso filmati d’epoca, fotografie, cimeli e testimonianze dei protagonisti.

“Ricordare quella straordinaria impresa significa anche trasmettere ai più giovani la passione che allora coinvolgeva un’intera città – aggiunge la consigliera comunale Olga Ciaramella –. L’auspicio è che questo anniversario possa contribuire ad avvicinare nuove generazioni al baseball, sostenendo il lavoro delle società sportive che ogni giorno si impegnano nella formazione e nella crescita dei ragazzi”.