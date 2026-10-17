GROSSETO – «Come consiglieri di Partito Democratico, Grosseto Città Aperta e Azione chiediamo, a norma del Regolamento del Consiglio comunale, la convocazione della IV Commissione consiliare sulla variante di via Edgardo Sogno, prima che la delibera arrivi in Consiglio il 26 ottobre».

Così i consiglieri di opposizione in una nota.

«Non chiediamo di perdere tempo: dopo l’esame in Commissione sono arrivati fatti nuovi e, soprattutto, è arrivata la voce di un quartiere che chiede di essere ascoltato prima che si decida. Approfondire adesso costa qualche settimana, non farlo rischia di costare uno spazio pubblico per sempre».

«Il fatto nuovo è la petizione popolare “Valorizziamo via Edgardo Sogno”, protocollata in Comune il 15 ottobre, sottoscritta da circa seicento cittadini del Pizzetti e indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio e ieri inviata anche ai consiglieri di minoranza. È una petizione che non si limita a dire no. Chiede di mantenere a verde pubblico i 13.100 metri quadrati di proprietà comunale tra via Sogno e via Brunetta Scotti e propone un parco urbano attrezzato (spazi per bambini e famiglie, impianti sportivi di dimensioni contenute, un punto di ristoro) da realizzare anche in partenariato pubblico-privato dopo uno studio di fattibilità; chiede un percorso di confronto pubblico con i residenti e chiede di essere esaminata prima della decisione definitiva sulla variante. È la seconda petizione dei residenti in poco più di un anno: la prima era stata protocollata nell’agosto 2023».

«Leggendo gli atti che accompagnano la delibera emergono questioni che meritano di essere approfondite insieme, in Commissione, con i cittadini».

«Anche la Regione Toscana, in sede di osservazioni alla variante, ricorda che il Regolamento urbanistico classifica l’area come “verde sportivo” e che il nuovo Piano strutturale, approvato dal Comune nel novembre 2023, la colloca tra le “attrezzature, servizi e parchi urbani“, dove “dovranno essere mantenute aree a verde”. La scheda oggi in vigore consentiva 500 metri quadrati di superficie edificabile per servizi, negozi di vicinato e uffici; la variante ne prevede 3.273 di residenziale, sei volte e mezzo tanto: l’ipotesi progettuale indica tre edifici fino a nove metri di altezza e 131 abitanti teorici. La Regione chiedeva inoltre se fosse stata fatta una ricognizione del patrimonio edilizio dismesso, per evitare di impermeabilizzare un’area libera, e richiamava il regolamento europeo sul ripristino della natura, che impegna a non perdere spazi verdi urbani; queste osservazioni sono rimaste inascoltate».

«L’assessorato all’urbanistica ha motivato questa scelta con l’obiettivo di dare “valore economico” all’area in questione: è una scelta legittima, ma è una scelta politica, e il Consiglio ha il diritto di discuterla conoscendo tutte le alternative. È paradossale però che per anni il Comune ha lasciato inattuata una propria previsione urbanistica e oggi proprio quella lunga inazione diventa uno degli argomenti per giustificare la trasformazione dell’area e la costruzione di nuovi edifici. Chi vive in un quartiere e chiede di non perdere uno spazio pubblico previsto dalla pianificazione da oltre vent’anni non difende il proprio cortile: partecipa, come lo Statuto comunale gli consente di fare».

«Lo diciamo con chiarezza: siamo favorevoli all’edilizia residenziale sociale e vogliamo che Grosseto faccia di più per la casa. La domanda che resta aperta è un’altra: perché proprio lì? Negli atti non risulta un confronto documentato con altre aree comunali o con edifici da recuperare, ed è questo il lavoro che proponiamo di fare insieme. In Commissione chiediamo di ascoltare i promotori della petizione, di acquisire la verifica sulle alternative e sul patrimonio dismesso che la Regione aveva sollecitato, di fare una prima valutazione della proposta di parco, anche in forma di partenariato, e di definire il percorso di confronto con i residenti che la petizione chiede. Finché questo lavoro non sarà fatto, il voto in aula va rinviato».

«La proposta di delibera chiede persino l’immediata eseguibilità “stante l’urgenza di procedere”; su un’area che aspetta il suo spazio pubblico dal 2002, l’unica urgenza che vediamo è quella di ascoltare chi ci abita accanto. Quella partita aspetta da ventiquattro anni: prima di fischiare la fine, facciamola giocare anche a chi vive a bordo campo».