SCARLINO – Venerdì 16 ottobre, la segreteria territoriale della Filctem-Cgil di Grosseto insieme agli altri sindacati di categoria ha incontrato la direzione aziendale della Sol.Tiox. Srl per una disamina congiunta a nove mesi dall’avvio delle attività del sito industriale di Scarlino, in seguito al subentro a Venator del gruppo Sol.Mar.

La direzione aziendale ha illustrato lo stato dell’arte di una transizione complessa, contrassegnata dalla necessità strutturale di ricostruire ex novo i comparti vendite e acquisti materie prime per rispondere al nuovo assetto di azienda non più integrata in un perimetro multinazionale.

«Filctem-Cgil valuta positivamente questo cambiamento di rotta – spiegano Riccardo Tosi e Marco Manetti, della segreteria del sindacato di categoria – perché la filiera decisionale corta sta agevolando il radicamento e i rapporti istituzionali locali, imprimendo un’accelerazione al processo di ripresa».

«Sotto il profilo industriale, in questo quadro, lo stabilimento ha risposto positivamente alla ripartenza nonostante il biennio di inattività: risultato raggiunto anche grazie all’elevato livello di competenze e professionalità delle maestranze».

Dopo aver marciato su una singola linea fino ad aprile, secondo l’azienda, l’attivazione del secondo forno ha permesso di agganciare gli obiettivi produttivi stabiliti.

«I dati evidenziano una produzione in linea con il budget previsto e la ricostruzione da zero del parco clienti sia in Italia che all’estero. Rimangono tuttavia – aggiungono i sindacalisti – elementi di criticità che, come sindacato, ci inducono a non considerare affatto conclusa la crisi aziendale».

«Sul fronte commerciale, infatti, le vendite risultano in ritardo rispetto alla inizialmente stimata. Uno scostamento che, per quanto condizionato da un obiettivo di partenza ambizioso, secondo Sol.Tiox. dovrebbe chiudersi nel 2027. L’aggravio dei costi dovuto alle tensioni geopolitiche internazionali, peraltro, non lascia molto margine di manovra e impone massima vigilanza».

Per i motivi riassunti, Filctem Cgil chiede al management aziendale un impegno più deciso per «consolidare il rilancio del sito e l’attivazione del terzo forno, con il conseguente e necessario rafforzamento di un organico che già oggi appare parzialmente al di sotto delle necessità correnti. Ritenendo dirimente l’immediata attuazione di precise garanzie industriali e occupazionali.

«Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, inoltre, valutiamo favorevolmente il cambio di approccio aziendale volto a superare la storica emergenza di stoccaggi attraverso progetti a lungo termine come il sito dell’ex cava della Vallina e, soprattutto, attraverso la troppe volte annunciata, e mai concretizzata, riduzione della produzione degli scarti industriali. Obiettivo che ad oggi appare molto più a portata di mano e credibile rispetto al passato, a patto che si investa davvero nella produzione di gesso bianco di qualità, destinato ad essere venduto sul mercato».

Quindi i due sindacalisti concludono: «riteniamo determinante che il recupero dei volumi produttivi debba viaggiare di pari passo alla stabilità sociale, recuperando pienamente i livelli occupazionali precedenti la crisi. Sia per i dipendenti diretti che per le maestranze dell’indotto, che operano all’interno dello stabilimento e che non possono essere lasciate indietro».

«Su questi obiettivi saremo particolarmente vigili e attenti rispetto alla realizzazione di quanto previsto da Sol.Tiox. e relativamente allo sviluppo complessivo degli investimenti preannunciati sul polo industriale del Casone».