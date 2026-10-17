CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata nella mattina di sabato 17 ottobre al largo di Castiglione della Pescaia.

Secondo i dati della Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma, il sisma si è verificato alle 8.27 ora italiana, con epicentro localizzato alle coordinate 42.6790 di latitudine e 10.8403 di longitudine.

L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 7 chilometri.

La scossa è stata localizzata dai sismologi dell’Ingv. La magnitudo registrata è stata pari a 2.1.