SCANSANO – Sarà convocato presumibilmente entro la fine della prossima settimana il Consiglio comunale aperto del Comune di Scansano che avrà al centro la vicenda della Rsa San Giovanni.

“Stiamo definendo gli ultimi dettagli – spiega la sindaca Maria Bice Ginesi – per organizzare il Consiglio comunale al quale sono invitati a partecipare anche la Regione, i vertici dell’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est, i rappresentanti del Coeso Società della Salute e le organizzazioni sindacali. Nei giorni scorsi ho parlato della situazione della nostra Rsa con l’assessora regionale alla Sanità Monia Monni e con il nuovo direttore generale dell’Asl Toscana sud est Dario Rosini, e presto definiremo una data per l’incontro.

Ho anche sollecitato, già in occasione della Giunta esecutiva del Coeso, in cui ho appreso del piano di chiusura e in cui ho votato contro l’atto che la prevedeva, l’apertura di un vero e proprio tavolo di confronto perché, come detto, per noi è inaccettabile la chiusura della struttura senza garanzie sul futuro degli ospiti, del personale in servizio attualmente al San Giovanni e senza un piano per l’utilizzo dell’edificio che accoglie la residenza, che si trova nel centro del paese”.

Al Consiglio comunale saranno invitati a partecipare anche i cittadini: “Perché la Rsa – conclude la sindaca – oltre a rappresentare un servizio importantissimo per le persone anziane e per i loro familiari, è anche un presidio di socialità, integrato con tutta la comunità scansanese, di cui non vogliamo fare a meno. Ribadiamo, e lo faremo anche in occasione dell’assise pubblica, la nostra ferma contrarietà alla chiusura della struttura”.