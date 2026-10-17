GROSSETO – Potere al Popolo Grosseto sostiene la mobilitazione degli studenti e delle studentesse che oggi hanno attraversato le strade di Grosseto. Dai tecnici, dai licei e dai professionali, centinaia di ragazze e ragazzi hanno manifestato per chiedere investimenti nella scuola pubblica, contro il carovita e contro la guerra.

«Le loro richieste – dicono da Potere al Popolo – parlano a tutta la città. Mentre le scuole vengono lasciate in condizioni pietose e studiare costa sempre di più, miliardi continuano a essere destinati alle armi. È una scelta politica precisa, che scarica il peso della crisi sulle famiglie e condanna giovani e lavoratori alla precarietà».

«Siamo contrari alle scuole-caserma e alla militarizzazione dell’istruzione. La scuola deve essere un luogo di formazione, libertà e pensiero critico, non uno spazio di propaganda militarista o di reclutamento per la guerra.

E lo diciamo con chiarezza: a scuola nessuno è straniero. Ogni studentessa e ogni studente deve avere gli stessi diritti, indipendentemente dalla provenienza o dalla condizione economica».

«Invitiamo quindi studenti, lavoratrici e lavoratori a partecipare allo sciopero generale proclamato da USB per venerdì 30 ottobre, contro il carovita, la precarietà, il definanziamento dei servizi pubblici e le spese militari. Potere al Popolo Grosseto è al fianco degli studenti e delle studentesse: la scuola pubblica e dignitosa si difende nelle piazze, contro la guerra e contro ogni forma di esclusione».