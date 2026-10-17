GROSSETO – A distanza di sette giorni dalla vittoria facile facile sulla pista Mario Parri, il Circolo Pattinatori Grosseto ritrova alle 17,30, al Pala Antonio Armeni, il giovanissimo quintetto dell’Iren Follonica, nella prima giornata di ritorno del girone H della Coppa Italia di serie B.

Ovviamente i ragazzi di Massimo Mariotti, che guidano la classifica con nove punti, sono i logici favoriti di questo incontro che, nelle loro intenzioni dovrebbe permettere la qualificazione matematica alla seconda fase della competizione, quella di Intergirone contro le migliori due compagini versiliesi, in attesa delle sfide con il Prato e, soprattutto, con il Blue Factor Castiglione (secondo a sei punti) per stabilire chi si si qualificherà da prima.

Nell’organico biancorosso rientra Marco Bianchi, dopo una settimana di lavoro all’estero, e quindi il coach potrà schierare il miglior quintetto possibile, anche se come ha fatto all’andata darà grazie spazio ai giovani che completano la rosa. Un po’ per responsabilizzare chi gioca meno e ha bisogno di fare esperienza, ma anche per rendere meno impari questa sfida. Non serve a nessuno, per primo lo spettacolo, vincere tanto a poco.