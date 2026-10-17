GROSSETO – Dopo una prima metà di ottobre caratterizzata da tempo prevalentemente stabile, giornate soleggiate e temperature ancora piuttosto miti, anche in Maremma sta per arrivare una fase decisamente più autunnale. A delineare lo scenario dei prossimi giorni è Roberto Madrigali, esperto di analisi climatica e meteorologo, che spiega come la circolazione atmosferica sull’Europa stia progressivamente cambiando.

«Fino a questo momento abbiamo avuto una situazione caratterizzata da una depressione fredda stazionaria sull’Europa orientale, che ha interessato solo marginalmente il nostro territorio, e da un’alta pressione di blocco sul Nord Europa – spiega Madrigali –. Adesso però il flusso atlantico sta cominciando ad avvicinarsi e porterà un primo impulso di aria umida già da domenica».

Domenica 18 ottobre aumentano le nuvole, poi arriva la pioggia

Il cambiamento sarà graduale. Domenica 18 ottobre il cielo comincerà a presentare una maggiore variabilità, con il passaggio di nubi medio-alte e una copertura destinata ad aumentare nel corso della giornata.

«Arriverà un primo flusso umido occidentale che porterà nuvolosità e un cielo progressivamente più grigio – sottolinea Madrigali –. Le precipitazioni, almeno inizialmente, dovrebbero interessare soprattutto il mare, mentre sulla terraferma prevarrà la nuvolosità».

Il peggioramento vero e proprio è invece atteso all’inizio della prossima settimana, quando le correnti atlantiche riusciranno a entrare con maggiore decisione sul Mediterraneo.

«Tra martedì sera e mercoledì arriveranno le precipitazioni, accompagnate anche da un abbassamento delle temperature. Entrerà aria più fredda di origine polare marittima, proveniente dal Nord Atlantico, e questo determinerà un cambiamento importante rispetto alla situazione che abbiamo avuto fino a oggi».

Temperature in calo: finisce il periodo delle grandi escursioni termiche

Uno degli elementi che ha caratterizzato queste prime settimane di ottobre è stata la forte differenza tra le temperature notturne e quelle diurne.

«Abbiamo avuto escursioni termiche davvero notevoli – osserva Madrigali –. La sera si poteva scendere anche a 9-10 gradi, mentre durante il giorno, con il sole e in assenza di vento, si potevano raggiungere anche i 25 gradi. Parliamo di differenze di circa 15 gradi nell’arco della stessa giornata».

Con l’arrivo delle nuove correnti nordatlantiche, lo scenario è destinato a modificarsi. Il calo termico previsto tra martedì e mercoledì potrebbe riportare le temperature su valori più tipici della seconda metà di ottobre, accompagnato da condizioni atmosferiche più instabili.

«L’autunno entra nella sua fase più intensa»

Secondo Madrigali, il cambiamento annunciato per la prossima settimana coincide con l’inizio di un periodo dell’anno tradizionalmente caratterizzato da una maggiore frequenza delle perturbazioni.

«La prima parte di ottobre non è necessariamente sempre perturbata – spiega il meteorologo –. Mediamente è proprio il periodo che va dalla metà di ottobre alla metà di novembre quello in cui l’attività atmosferica tende a intensificarsi maggiormente».

Un periodo che, anche nella storia meteorologica della Toscana e della Maremma, è stato segnato da eventi particolarmente importanti.

«Non è un caso che alcune delle grandi alluvioni del passato si siano verificate proprio tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. È un momento dell’anno in cui bisogna prestare particolare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche».

Il riferimento è alla stagionalità dei fenomeni e non costituisce, naturalmente, una previsione di eventi alluvionali nei prossimi giorni.

Le tendenze per novembre e l’inverno: «Possibile una stagione più fredda e perturbata»

L’analisi di Madrigali non si limita alla prossima settimana, ma guarda anche alle tendenze meteorologiche dei prossimi mesi.

Al centro delle sue valutazioni c’è l’Oscillazione Artica, un indice atmosferico che descrive le variazioni della pressione alle alte latitudini e che può influenzare la circolazione delle masse d’aria nell’emisfero settentrionale.

«È un indice molto importante, collegato anche al comportamento del vortice polare e della corrente a getto – spiega Madrigali –. Osservando la sua evoluzione si nota una tendenza verso valori negativi, che possono favorire configurazioni atmosferiche capaci di portare aria fredda verso le medie latitudini».

Secondo l’esperto, l’andamento di questo indice merita particolare attenzione anche in prospettiva invernale.

«I valori negativi dell’Oscillazione Artica possono favorire inverni più rigidi e situazioni atmosferiche maggiormente perturbate. È una tendenza che stiamo seguendo e che dovrà naturalmente essere verificata e confermata nel corso delle prossime settimane».

Si tratta, in ogni caso, di indicazioni climatiche di lungo periodo e non di previsioni puntuali: l’andamento dell’indice, da solo, non consente di stabilire con certezza quanto sarà freddo o piovoso il prossimo inverno in Maremma.

Un autunno da seguire con attenzione

Per il momento, dunque, l’attenzione resta concentrata sull’imminente cambiamento del tempo. Dopo le prime nuvole di domenica, la settimana si aprirà con un progressivo deterioramento delle condizioni meteorologiche, fino all’arrivo delle precipitazioni e dell’aria più fredda tra martedì e mercoledì.

«Questa fase autunnale dovrà essere monitorata con attenzione – conclude Madrigali –. La circolazione atmosferica sta cambiando e già nelle prossime settimane potremmo assistere a situazioni meteorologiche più dinamiche rispetto a quelle che hanno caratterizzato la prima parte di ottobre».

Per la Maremma si apre quindi una fase diversa: meno stabilità, temperature in diminuzione e il ritorno delle perturbazioni atlantiche, con un autunno che sembra finalmente entrare nel vivo.