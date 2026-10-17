FOLLONICA – «Le addette alle pulizie continuano a garantire ogni giorno il servizio negli uffici comunali, ma mancano i pagamenti del Comune alla ditta. Chiederemo un’indagine interna per ricostruire i ritardi e accertare le responsabilità».

Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

«Come è possibile che il Comune non paghi da luglio la ditta che si occupa delle pulizie e che, nel frattempo, nessuno dei politici della maggioranza si stia interessando alle lavoratrici che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale? Ce lo chiediamo e abbiamo deciso di farlo pubblicamente, vista la gravità della situazione».

«Da quanto emerso, il problema sarebbe legato a questioni burocratiche, ma è proprio questo il punto: le procedure amministrative possono essere complesse, ma non è accettabile trincerarsi dietro ad esse poiché, mentre la macchina amministrativa rallenta, a pagarne le conseguenze siano le ditte che lavorano per il Comune e quindi anche le dipendenti delle stesse».

«Le addette alle pulizie sono lì ogni giorno: gli amministratori, gli assessori e il sindaco le vedono lavorare, le incontrano, usufruiscono del servizio che garantiscono. Eppure, davanti a una situazione che le sta mettendo in difficoltà, ci chiediamo se qualcuno si sia davvero preoccupato di capire cosa stesse accadendo e sia intervenuto per trovare una soluzione. Avevamo già intuito ieri, in Consiglio comunale, quanto poco spazio trovino le ragioni di chi lavora in questa amministrazione: è bastato portare in discussione un tema come quello dello sfruttamento lavorativo e del caporalato per incassare un voto contrario, accompagnato da una serie di giustificazioni che non hanno risposto alla sostanza delle nostre proposte».

«Questa vicenda non è l’unica a sollevare interrogativi sulla gestione amministrativa e sull’attenzione riservata a chi lavora: pensiamo al caos che si è creato intorno all’erogazione delle indennità di responsabilità ai dipendenti comunali. Quando le difficoltà riguardano lavoratrici e lavoratori, che si tratti di chi garantisce le pulizie degli uffici o di chi opera all’interno dell’ente, l’amministrazione ha il dovere di dare risposte chiare, rispettare gli impegni e individuare le cause dei problemi».

«Una domanda che rivolgiamo al sindaco e all’assessore alla Legalità: che significato hanno gli impegni pubblici sulla legalità se non si parte dal rispetto dei diritti di chi lavora per il Comune? Vogliamo sapere se la ditta che si occupa delle pulizie è stata messa in condizione di sostenere il costo del personale e se le dipendenti che per loro hanno lavorato hanno reso la propria prestazione nel rispetto di tutti i diritti loro spettanti, sia da un punto di vista della sicurezza e assicurativo, sia da un punto di vista della retribuzione proporzionata al lavoro prestato».

«La legalità non può essere invocata soltanto quando si parla degli altri, deve valere prima di tutto dentro casa propria, nei contratti, nelle procedure che ricadono inesorabilmente nella tutela delle persone e dei lavoratori. Per questo chiederemo un’indagine interna che ricostruisca l’intera vicenda: da quando si sono accumulati i ritardi, quali siano le cause, quali passaggi amministrativi siano rimasti in sospeso, chi fosse a conoscenza della situazione e quali iniziative siano state assunte per risolverla».

«Vogliamo accertare le responsabilità, individuare eventuali criticità nella gestione della procedura e capire quali interventi siano necessari per evitare che situazioni simili si ripetano. Chiediamo inoltre che il Comune chiarisca lo stato dei pagamenti e indichi tempi certi per regolarizzare la posizione nei confronti della ditta, affinché le difficoltà non continuino a ricadere sulle lavoratrici».