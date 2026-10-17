RISPESCIA – Le grandi sfide ambientali si affrontano anche attraverso la partecipazione, il lavoro quotidiano sui territori e la capacità di costruire risposte collettive. È da questa consapevolezza che prende forma la XXV Assemblea nazionale dei Circoli di Legambiente, in corso dal 16 al 18 ottobre al Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile Il Girasole, in località Enaoli a Rispescia, nel cuore della Maremma toscana e sede storica di Festambiente.

Per il pianeta, per le persone è il titolo scelto per questa edizione, che mette al centro il legame tra tutela ambientale, diritti e partecipazione. Tre giornate dedicate al confronto, alla formazione e alla condivisione di esperienze, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i circoli di tutta Italia e costruire una visione comune per il futuro dell’associazione.

In una fase segnata dall’accelerazione della crisi climatica, dalla perdita di biodiversità e da disuguaglianze sociali che rendono sempre più difficile per molte persone accedere a opportunità e servizi essenziali, il ruolo dell’associazionismo ambientalista resta fondamentale. I circoli rappresentano infatti un presidio di cittadinanza attiva, capace di tradurre le grandi questioni globali in iniziative concrete: dalla difesa del territorio alla promozione delle energie rinnovabili, dall’economia circolare all’educazione ambientale, fino alla costruzione di comunità più inclusive e resilienti.

È proprio nella dimensione locale che le politiche ambientali incontrano la vita quotidiana delle persone. La qualità dell’aria, la disponibilità di acqua, il consumo di suolo, la gestione dei rifiuti, la tutela degli ecosistemi e l’accesso a un’energia pulita e accessibile non sono questioni separate dalla giustizia sociale, ma ne rappresentano una parte essenziale. Per questo la transizione ecologica deve procedere insieme alla riduzione delle disuguaglianze, senza lasciare indietro le comunità più esposte agli effetti della crisi climatica.

«La transizione ecologica non può essere soltanto un obiettivo da inserire nei programmi o una serie di impegni da assumere sulla carta: deve diventare un cambiamento reale, capace di migliorare la qualità della vita delle persone e di tutelare i territori. Per riuscirci abbiamo bisogno di politiche lungimiranti, scelte coerenti e di una partecipazione diffusa. I circoli di Legambiente sono una risorsa preziosa perché conoscono i luoghi in cui operano, ascoltano le comunità e ogni giorno costruiscono risposte concrete alle criticità ambientali», dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente.

«La sfida è tenere insieme ambiente, diritti e sviluppo sostenibile, superando la contrapposizione tra tutela della natura e benessere delle persone. Accelerare sulle energie rinnovabili, contrastare il consumo di suolo, proteggere la biodiversità e promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili significa investire nel futuro del Paese. Ma significa anche garantire che questa trasformazione sia giusta, condivisa e capace di generare opportunità per i territori. È questo il contributo che vogliamo continuare a offrire, con la forza di una rete nazionale radicata nelle comunità e capace di guardare lontano», conclude Gentili.

L’assemblea nazionale rappresenta così un momento importante per consolidare l’identità e la capacità d’azione di Legambiente, valorizzando le esperienze maturate nei diversi territori e rafforzando il dialogo tra le realtà locali. Un percorso che trova a Rispescia, nella casa di Festambiente, uno spazio di incontro e progettazione, in cui l’esperienza dell’associazione si intreccia con la necessità di individuare nuove risposte alle sfide del presente.

Perché la transizione ecologica non si costruisce soltanto attraverso le decisioni delle istituzioni, ma anche grazie alle persone che scelgono di impegnarsi, alle comunità che si organizzano e alle reti associative che trasformano la consapevolezza in azione. È da qui che passa la possibilità di costruire un futuro più sostenibile, equo e in pace.