ORBETELLO – La scelta del futuro amministratore unico del Consorzio di gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello accende il confronto politico.

Dopo la trasmissione alla Regione Toscana della terna di candidati da parte del Ministero dell’Ambiente, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiedono chiarezza sui criteri adottati e sulla verifica dei requisiti professionali, sollevando dubbi sull’ipotesi che la selezione sia stata condizionata da logiche di appartenenza politica.

Secondo quanto riportato, i tre nomi indicati sarebbero Roberta Bardi, Lucia Leoni e Roberto Berardi, tutti riconducibili, secondo le opposizioni, all’area di Forza Italia. Un’indiscrezione sulla quale il Pd chiede al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin una smentita o una conferma esplicita.

Il Pd: «La laguna ha bisogno di competenza e trasparenza»

A intervenire è innanzitutto l’Unione comunale del Pd di Orbetello, che sottolinea come siano trascorsi 21 mesi dall’approvazione della legge istitutiva del Consorzio e sei mesi dalla ratifica dello statuto prima che il Ministero trasmettesse alla Regione la terna dei candidati.

«La scelta dei candidati sarebbe stata Forza Italia a livello locale e che il ministro, anch’egli di Forza Italia, l’avrebbe fatta propria», osserva il Pd locale, chiedendo di verificare se nella selezione abbiano prevalso le competenze o l’appartenenza politica.

La legge 11/2025, all’articolo 7, stabilisce che l’amministratore unico debba possedere una «sperimentata competenza in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi», una laurea magistrale idonea e un’esperienza manageriale, oppure un’ampia esperienza dirigenziale in contesti equivalenti.

«Il Pd ha voluto questo Consorzio: la legge nasce dalla proposta dell’onorevole Marco Simiani, primo firmatario, ed è stata votata all’unanimità, con un intento chiaro: affidare la laguna a chi sappia portare dei risultati definitivi e mettere fine ai ripetuti disastri ambientali, non a chi ha la tessera giusta», afferma l’Unione comunale.

Da qui la richiesta di rendere pubblici i curricula dei candidati e di verificare il possesso dei requisiti prima che la Regione si pronunci. Il Pd richiama anche il ruolo del Comune di Orbetello, che la legge prevede debba essere sentito e che, secondo il comunicato, ha tra i tre candidati il proprio consigliere delegato alla laguna. «Il sindaco dica con quale parere risponderà», conclude il partito, ribadendo che «la laguna ha bisogno di chi la sa gestire».

Simiani chiede chiarimenti al ministro

Sulla vicenda interviene anche Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente della Camera dei deputati e primo firmatario della legge istitutiva del Consorzio.

«Ci aspettiamo una smentita chiara da parte del Ministero dell’Ambiente sulle indiscrezioni di stampa relative alla terna di nominativi trasmessa alla Regione Toscana per individuare l’amministratore unico del Consorzio della Laguna di Orbetello», dichiara il parlamentare.

Simiani sottolinea che l’incarico era stato concepito come una funzione di natura tecnica, da affidare alla figura più qualificata possibile a livello nazionale, con competenze ed esperienza adeguate ad affrontare le criticità dell’ecosistema lagunare, le problematiche legate al dragaggio e gli effetti dei cambiamenti climatici.

Anche il compenso annuo di 150mila euro, spiega, era stato previsto per attrarre professionalità di alto livello, commisurate alla complessità e alle responsabilità del ruolo.

«Non entriamo oggi nel merito dei curricula o dei presunti sponsor: ci sarà modo di approfondire questi aspetti nelle sedi parlamentari. Chiediamo però chiarezza sul metodo e sull’opportunità istituzionale», aggiunge Simiani.

Il deputato chiede quindi al ministro Pichetto Fratin di chiarire se la terna sia effettivamente composta da un ex senatore e segretario provinciale di Forza Italia a Grosseto, dalla segretaria comunale dello stesso partito e da una dirigente di Forza Italia a Orbetello. «Una scelta così importante per il futuro ambientale del territorio non può trasformarsi in un congresso di partito di Forza Italia», conclude, ribadendo che la laguna ha bisogno di «competenza, trasparenza e indipendenza, non di logiche di spartizione partitica».

Il Movimento 5 Stelle: «No a compensazioni politiche»

Anche il Movimento 5 Stelle contesta il metodo seguito per la formazione della terna. Per Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale del M5S, la questione non riguarda soltanto i nomi indicati, ma il rischio che una nomina fondamentale per il futuro della laguna venga utilizzata per riequilibrare i rapporti interni alla maggioranza di centrodestra.

Secondo il Movimento, i tre nominativi riportati dalla stampa sarebbero riconducibili all’area di Forza Italia per percorsi e legami personali o politici. Una circostanza che, nella lettura del partito, alimenterebbe il sospetto di una compensazione politica in un territorio amministrato da anni da Fratelli d’Italia, attraverso il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti e, più recentemente, con il consigliere regionale Luca Minucci.

«Come Movimento 5 Stelle ci opponiamo da sempre e con determinazione alle logiche di spartizione che rischiano di anteporre esigenze particolari e personali all’interesse pubblico. La laguna di Orbetello non può diventare il terreno sul quale regolare i rapporti di forza fra le componenti della maggioranza di governo», dichiara Castiglione.

La coordinatrice richiama anche il meccanismo previsto dalla legge: la Regione Toscana è chiamata a esprimere l’intesa su uno dei tre candidati proposti dal ministro, ma, in assenza di accordo, il Ministero può procedere autonomamente alla nomina scegliendo comunque uno dei componenti della terna.

Per il M5S, questo rende ancora più importante un esame rigoroso dei profili professionali e dei criteri utilizzati per la selezione. La Regione, sottolinea Castiglione, dovrebbe pretendere trasparenza sulle candidature e verificare la corrispondenza dei curricula ai requisiti previsti dalla legge, con particolare attenzione all’esperienza manageriale, alla gestione di strutture complesse e alle competenze ambientali.

La Regione ha trenta giorni per esprimersi

La procedura prevede ora che la Regione Toscana esprima la propria intesa su uno dei tre nominativi entro trenta giorni. Trascorso questo termine, il ministro potrà procedere alla nomina in autonomia.

La scelta riguarda un ecosistema di particolare rilevanza ambientale, che comprende un Sito di interesse nazionale per le bonifiche e che da anni deve fare i conti con criticità ricorrenti: morie di pesci, proliferazione di alghe, emergenza moscerini e miasmi. Problemi che, secondo i firmatari dei comunicati, richiedono una gestione capace di produrre risultati duraturi.

Il futuro amministratore unico sarà chiamato ad affrontare non soltanto le questioni ambientali, ma anche le ricadute sulla vita dei residenti, sulle attività economiche e sull’occupazione legata all’equilibrio dell’ecosistema lagunare.

Pd e Movimento 5 Stelle convergono quindi sulla richiesta di rendere trasparenti i criteri di selezione e di verificare pubblicamente le competenze dei candidati prima della decisione definitiva. «La laguna di Orbetello è un patrimonio naturale, economico e sociale che appartiene alla collettività», conclude Castiglione. «La scelta del suo amministratore non può essere considerata una contropartita da assegnare a una componente politica. Deve essere una decisione fondata sul merito, sulla trasparenza e sulla capacità di rispondere alle esigenze di un territorio che non può permettersi ulteriori ritardi o improvvisazioni».